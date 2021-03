Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly ve čtvrtek po 7. hodině ranní k dopravní nehodě. U Horšovského Týna se srazily tři automobily. Na místě byly tři zraněné osoby.

Čtvrteční nehoda tří osobních aut mezi Jeníkovicemi a Horšovským Týnem. | Foto: HZS PK

Kolize se stala mezi Jeníkovicemi a Horšovským Týnem, konkrétně u odbočky na Lazce. Řidička Fordu Fiesta tady přejela do protisměru a narazila do protijedoucí škodovky. Podle domažlické policejní mluvčí Dagmar Brožové se ford po střetu roztočil a ještě naboural do další škodovky, která jela za ním.