V krvi měl 2,74 promile alkoholu. Policisté mu v těchto dnech sdělili, že je podezřelý z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Událost se stala v polovině června. Muž vzal motocykl značky Hsun a zamířil s ním z Hvožďan do Poběžovic. Na křižovatce v Masarykově ulici přejel do protisměru a narazil do betonového obrubníku. Pak se ještě na chvíli dostal zpátky do správného jízdního pruhu, kde ale znovu naboural do obrubníku, skončil v příkopu a upadl na levý bok. „Při nehodě se zranil čtyřiadvacetiletý spolujezdec, který byl převezen na ošetření do nemocnice,“ upřesnila domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Následovala dechová zkouška. Elektronický přístroj ukázal, že motocyklista má v krvi 2,74 promile alkoholu. Hodinu poté podstoupil ještě odběr krve v nemocnici, kdy byl výsledek 2,27 promile alkoholu. „Dále jsme zjistili, že dotyčný nemá řidičské oprávnění na žádnou skupinu,“ doplnila Brožová. Za užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látku mu hrozí až dvouletý trest nebo zákaz činnosti.