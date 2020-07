K havárii došlo na hlavním tahu mezi Kdyní a Domažlicemi. V úrovni rybníku Bílka se tak střetly tři osobní vozidla. Komunikace byla krátce po nehodě neprůjedná, současná situace už je pro dopravu příznivější. "Silnice je nyní zprůjezdněna jedním pruhem," informoval mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar.

Zdravotníci museli z místa nehody transportovat čtyři osoby. "Dvě ženy ve veku 70 let a muže kolem 50 let, kteří utrpěli lehčí zranění, jsme převezli do Domažlické nemocnice. Čtvrtý muž utrpěl rovněž lehčí zranění a byl odvezen do Klatovské nemocnice," potvrdila za ZZS Mária Svobodová. Celkem u nehody zasahovaly tři výjezdové skupiny a jedna převozová sanitka.

Co se týká střetu vozidel, automobil Renault Megane z nezjištěných příčin přejel do protisměru. Z největší pravděpodobností se jednalo o mikrospánek. "V protisměru se Renault Megane střetl s vozy Renault Kangoo a Ford Fusion," popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že doprava je v místě vedena kyvadlově. Zároveň policisté stále provádějí šetření.

Budeme aktualizovat.