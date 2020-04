Devatenáctiletý řidič osobního automobilu Ford Galaxy jel v pondělí kolem 18 hodiny ve směru od Polžic na Novou Ves a nepřizpůsobil při průjezdu pravotočivou zatáčkou rychlost jízdy vozidla zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, dostal s vozidlem smyk.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Vjel na pravou krajnici a dále vpravo mimo komunikaci, zpět na komunikaci, přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího osobního automobilu Škoda Octavia. Poté vjel do silničního příkopu.