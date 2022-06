„Řidič jel s osobním automobilem Škoda Octavia od obce Žinkovy směrem na obec Bíluky. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do náletového stromu. Vůz skončil na střeše. U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku. Odborné měření elektronickým přístrojem bylo s pozitivním výsledkem 2,84 promile alkoholu v krvi,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že policisté řidiče zajistili a převezli do nemocnice, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Řidič utrpěl při dopravní nehodě zranění. Policisté z dostupných evidencí zjistili, že mladík má uloženy dva zákazy řízení, oba Okresním soudem Klatovy. Jeden od září 2021 do září 2024 a druhý od září 2021 do září 2022. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 10 tisíc korun. „Případem se dále zabývají klatovští dopravní policisté. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uzavřela Brožová.