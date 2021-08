Záchranáři, hasiči i policisté vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala v úterý večer mezi Kdyní a Němčicemi.

Motocyklista se vyhýbal autu a havaroval. Naštěstí se zranil jen lehce. Nehoda se stala mezi Kdyní a Němčicemi. | Foto: PČR

Třiačtyřicetiletý řidič motocyklu značky Suzuki havaroval před odbočkou na rozhlednu Koráb. Když projížděl zatáčkou, najel na krajnici, narazil do můstku a skončil v protisměru. Muž utrpěl naštěstí jen lehká zranění a sanitka ho převezla do Domažlické nemocnice k ošetření. Policistům při vyšetřování řekl, že se vyhýbal autu, které jelo proti němu a nedrželo se na své straně silnice. „Škodu na motocyklu jsme vyčíslili na sto třicet tisíc korun,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že dechová zkouška vyloučila, že by šofér byl pod vlivem alkoholu.