K dopravní nehodě došlo včera o půlnoci v Plzeňské ulici ve Staňkově.

Foto: Policie ČR

,,Dvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia jedoucí od Ohučova ve směru do centra Staňkova vlivem mikrospánku přejel do protisměru a dále vlevo mimo komunikaci, kde narazil do svislé dopravní značky Konec obce a dále do oplocení domu. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Provedená dechová zkouška na alkohol byla s negativním výsledkem," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že škoda na vozidle byla vyčíslena na 20 tisíc korun, na dopravní značce 5 tisíc korun a na oplocení rovněž 5 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.