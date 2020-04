Lehké zranění utrpěl v pátek odpoledne devatenáctiletý řidič při nehodě mezi Staňkovem a Čečovicemi.

Mladý řidič dostal smyk a naboural do stromu. | Foto: PČR

Mladý řidič v pátek odpoledne na silnici ve směru z Čečovic do Staňkova nezvládl průjezd zatáčkou, dostal se do smyku, přejel do protisměru a naboural do stromu. "Devatenáctiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám," upřesnila mluvčí policie Dagmar Brožová. Mladík se při nehodě lehce zranil. Událostí se dál zabývají domažličtí policisté.