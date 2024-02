K nehodě kamionu a osobního auta vyjížděly v úterý dopoledne všechny záchranné složky.

Nehoda u Babylonu. | Foto: Foto: HZS

Nehoda se stala na silnici č. 26/I u Babylonu směr SRN. „Osobák skončil v příkopu. Jedna osoba byla předána k ošetření zdravotnické záchranné službě," uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. "Muže ročník 1947 jsme transportovali s lehčím zraněním do Domažlické nemocnice," doplnila Andrea Svobodová ze záchranné služby.

Podle policie došlo k nehodě po přejetí osobního vozu, který řídil muž ročník 1947, do protisměru, kde narazil do nákladního auta. "Dacia jela od Babylonu směrem k hranicím s Německem. Z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde narazila do nákladního vozu Mercedes a návěsem, který řídil muž ročník 1969. Osobní auto se po střetu odrazilo do příkopu. Alkohol by u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou, škoda byla předběžně odhadnuta na 200 tisíc korun," uvedla mluvčí policie Barbora Šmaterová s tím, že po jedenácté hodině byla komunikace částečně průjezdná.