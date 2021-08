K nehodě došlo ve čtvrtek 5. srpna pět minut po šesté ráno. "Dvaačtyřicetiletá řidička osobního automobilu Seat Ibiza jedoucí ve směru od Babylonu na Folmavu za deště a za snížené viditelnosti předjížděla nákladní vozidlo a ohrozila protijedoucí osobní automobil Škoda Octavia sedmadvacetiletého řidiče, se kterým se i přes jeho snahu vyhnout se srážce částečným vjetím do silničního příkopu střetla," přiblížila policejní mluvčí Dagmar Brožová. "Dále se střetla s dalším protijedoucím automobilem Ford Focus, které řídil čtyřiatřicetiletý řidič a jel za vozidlem Škoda Octavia."

Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob, alkohol u všech účastníků vyloučila dechová zkouška. Na každém z vozidel byla škoda vyčíslena na 30 tisíc korun.

Řidič dodávky nedal přednost zprava

K další nehodě téhož dne, v 19 hodin, došlo na křižovatce místních komunikací ulic U Cihelny, Příkrá a Tovární v obci Koloveč. Jednašedesátiletý řidič Volkswagenu Transporter přijíždějící do křižovatky z ulice U Cihelny do ulice Příkrá nedal přednost v jízdě Peugeotu 306 dvacetiletého řidiče, který přijížděl zprava zprava do křižovatky z ulice Tovární. "Došlo ke střetu obou vozidel, kdy vozidlo Volkswagen bylo nárazem odraženo na oplocení pozemku domu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujedoucího na zadním sedadle z vozidla Volkswagen, byl z místa dopravní nehody transportován k ošetření do Domažlické nemocnice," doplnila mluvčí PČR.

I u této nehody byl dechovou zkouškou vyloučen alkohol u obou řidičů. Škoda na vozidle Volkswagen byla vyčíslena na 50 tisíc korun, na vozidle Peugeot na 25 tisíc korun a na oplocení vznikla dvoutisícová škoda.