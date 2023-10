Pět nabouraných aut. To je důsledek nedělní nehody, která se stala v Kozinově ulici v Domažlicích, za níž stojí mikrospánek řidičky vozu městské policie.

Nehoda v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

„Nehoda se stala krátce před půl třetí ráno v neděli. Řidička, ročník 2001, vozidla Dacia Duster jela ve směru od ulice Msgre. B. Staška na obec Havlovice, při jízdě po přímém úseku vjela k levému okraji komunikace a následně vyjela mimo ni, kde narazila do zaparkovaného osobního automobilu značky Volkswagen, který byl nárazem odražen na za ním zaparkovaný automobil Citroën, ten narazil do vozu Opel a ten ještě do vozu Seat. Dle vyjádření řidičky došlo k nehodě kvůli jejímu mikrospánku,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Celková škoda činí 330 tisíc Kč, test na alkohol byl u řidičky negativní.

Dle následků nehody je patrné, že nešlo o malý náraz, zřejmě tak řidička do vozu narazila v plné rychlosti. Při nehodě byla zraněna ona a spolujezdec, ročník 1975, oba byli převezeni do Domažlické nemocnice.

