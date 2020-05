K dopravní nehodě došlo 2. května v 18:15 hodin v Babylonu. Jednatřicetiletá řidička osobního automobilu Škoda Felicia jedoucí ve směru od Folmavy na Březí nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla.

Foto: Policie ČR | Foto: Policie ČR

,,Při průjezdu ostrou pravotočivou zatáčkou dostala na mokrém povrch smyk, vjela do protisměru, na levou krajnici a dále vlevo mimo komunikaci, kde narazila do kovového sloupku svislé dopravní značky, poté místo opustila. Za hodinu byla vypátrána v Dolní Folmavě," informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že policisté nezjistili, že by řidička byla pod vlivem alkoholu.