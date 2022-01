K nehodě došlo 3. ledna v 19:56. "Pětašedesátiletá řidička osobního automobilu značky Volkswagen Passat v prostoru parkoviště za budovou samoobsluhy narazila do kontejneru na suť umístěného u levého okraje komunikace, který byl nárazem odražen vlevo na budovu, a došlo k poškození okapového svodu," přiblížila podrobnosti policejní mluvčí Dagmar Brožová. "Žena pokračovala dále v jízdě ulicí Paroubkova, kde před bytovým domem postupně narazila do osobních automobilů zaparkovaných u pravého okraje komunikace, a to do levého boku osobního automobilu značky Audi A6, který byl nárazem odražený na obrubník u pravého okraje komunikace, a do levé zadní části osobního automobilu značky Seat Toledo, který byl nárazem odmrštěn na zaparkovaný automobil značky BMW, který stál před ním."