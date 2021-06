O štěstí v neštěstí může mluvit 30letý muž, který 11. června v osm hodin večer usedl ve Kdyni na kolo se třemi promile alkoholu. "Jel Klatovskou ulicí směrem na Brnířov, když náhle přejel do protisměru a na levou krajnici, kde narazil do obrubníku a upadl na zem," popsala mluvčí policie Dagmar Brožová. Cyklista měl štěstí, že v protisměru nejelo žádné auto. Jediná zranění si tak způsobil sám pádem na zem.

"Cyklista utrpěl zranění a vozidlem zdravotnické záchranné služby byl převezen na ošetření do Domažlické nemocnice. Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, jejímž výsledkem bylo 3,05 promile alkoholu v krvi," pokračovala mluvčí polciie. V nemocnici pak cyklistu čekal ještě odběr krve. "Při šetření dopravní nehody policisté zjistili, že jízdní kolo nesplňovalo stanovené technické podmínky, nemělo přední brzdu," doplnila Brožová.

Mluvčí také upozornila na to, že ani cyklista nesmí při jízdě být pod vlivem alkoholu nebo drog. "Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu," uvedla mlučí s tím, že za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun. "Závažnější jednání opilého cyklisty může být kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Při ukládání trestu není cyklistovi ukládán trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola, stejně tak nemůže být cyklistovi zadržen řidičský průkaz. Tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není," dodala Brožová.