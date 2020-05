K dopravní nehodě došlo v úterý 12. května na křižovatce ulic Vranová a Drahotínská v Poběžovicích.

Cyklista narazil na křižovatce do osobního vozidla. | Foto: Policie ČR

Osmačtyřicetiletý cyklista jedoucí na jízdním kole Favorit ve směru jízdy od Drahotína nerespektoval příkaz dopravní značky Dej přednost v jízdě a vjel do křižovatky, kde narazil do osobního vozidla značky Honda devětačtyřicetileté řidičky jedoucí do Mnichova. Cyklista při střetu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice k ošetření. Požití alkoholických nápojů u obou účastníků policisté vyloučili dechovými zkouškami. Na kole vznikla škoda 2 tisíce korun, na osobním vozidle škoda nevznikla. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.