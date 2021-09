Druhá dopravní nehoda se stala téhož dne mezi Bělou nad Radbuzou a Železnou. Teprve devatenáctiletý řidič Škody Octavie havaroval, když projížděl levotočivou zatáčkou. „Vjel s vozem za pravou krajnici, kde narazil do ocelových svodidel,“ doplnila Brožová. Dechová zkouška potvrdila, že mladý šofér nebyl opilý. Způsobená škoda činí 10 tisíc korun.

„Vjel na nezpevněnou krajnici, upadl na zem a lehce se zranil. Dobrovolně se podrobil dechové zkoušce. Elektronický přístroj ukázal výsledek 2,63 promile alkoholu v krvi,“ sdělila podrobnosti k případu domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Zraněného cyklistu pak hlídka převezla do Domažlické nemocnice, kde ho ošetřili zdravotníci.

Sedmačtyřicetiletý muž se před jízdou posilnil alkoholem a vyrazil na kole z Meclova do Otova. Jeho pondělní cesta ale skončila předčasně, protože boural.

