O dětech a jejich strádání během pandemie toho bylo napsáno hodně. Ovšem teď získalo Česko konečně hmatatelné důkazy. Mládež se přestává hýbat a tloustne.

„Ke sportu se vrací o dvacet procent méně dětí. Taková jsou první data sportovních svazů,“ zaznělo na nedávné konferenci Českého olympijského výboru, jež nesla podtitul Podpora sportování mládeže v regionech 2021.Funkcionáři, trenéři a leckdy i kantoři bijí na poplach. Děsí je příběhy o osmiletých holčičkách, které váží přes padesát kilo.

Vždyť i někdejší biatlonistka Jitka Landová, nyní učitelka tělocviku na základní škole v Jablonci, uvedla: „Děti, které nesportují pravidelně, se hodně zakulatily.“

Zapomnělo se na děti

Koronavirové restrikce jsou pro sportovní prostředí strašákem. Děti se ocitly na ve-dlejší koleji, ačkoliv to řada osobností (včetně například Barbory Špotákové) nahlas kritizovala. Bylo to marné. Epidemiologové vyhráli.

„Udělali jsme hodně pro to, abychom ochránili ohrožené skupiny. Ale zapomněli jsme na děti. Došlo k dramatickému propadu výkonnosti, jenž v historii nemá obdoby. To je vykřičník,“ poznamenal šéf olympioniků Jiří Kejval. „Já bych spíš řekl, že to je facka,“ dodal uznávaný basketbalový kouč Michal Ježdík.

Dobrá zpráva? Zákaz tréninku, organizovaných aktivit a soutěží už by se neměl nikdy opakovat. Řeší to Filip Neusser, nový předseda Národní sportovní agentury.

„S tou situací, která začala být alarmující, musíme něco dělat. Bavil jsem se s panem Babišem, že sport není jen Jágr,“ prozradil funkcionář, jenž hodlá řešit pohyb dětí už od raného věku. „Chce to vylepšit infrastrukturu škol a školek. Tam musíme směřovat prostředky,“ zmínil.

Do věci se vložila rovněž Česká unie sportu. V její výzvě politickým stranám se píše, že sport není zbytnou volnočasovou aktivitou.

„Náklady související s léčbou obezity představují asi třicet miliard korun ročně. Choroby spojené s obezitou a nedostatkem pohybu jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí, a covid tato čísla znásobil,“ konstatoval šéf unie Miroslav Jansta.

Přichází čas rodičů

Všechno dosud řečené má probudit nejen politiky, ale především mámy a táty. Bez jejich výchovy a osvěty to nepůjde. „Rodiče by si měli uvědomit, že pokud jejich děti nebudou sportovat, je dokázáno, že se jim pak v budoucnu zhorší kvalita života,“ vyhlásil Neusser.

„Pojďme na hřiště. Dětem to dlužíme,“ zmínil Kejval. Ostatní osobnosti přikyvují. Špotáková, která pojede na pátou olympiádu, vás hned odzbrojí svým tvrzením: „Je třeba jít příkladem. “V dnešní uspěchané „mobilní“ době je obzvlášť důležité najít nové lákadlo. Asi nezabere švihadlo.

Co spíš zkusit (pořád módní) hon za pokémony? Aplikací a možností je spousta, holky ocení taneční hit Just Dance Now.Dětem vyhovují i soutěže, strašně rády se měří s ostatními. V přírodě fungují bojovky, cesta s úkoly.

Když u dětí vzbudíte chuť jednou, máte napůl vyhráno. „Zvlášť u těch malých je to hodně důležité. U nich se fixují emoční, metabolické a imunitní návyky,“ podotkl profesor Pavel Kolář, uznávaný odborník na pohybovou medicínu.Na konferenci také přišla řeč na tělocvik ve školách. Dvě hodiny týdně je málo, zoufale málo. „Neřešme historii. Sešel jsem se s ministrem školství Robertem Plagou a dohodli jsme se, že podpoří pohybové aktivity,“ řekl Neusser.

Syn je hvězda. Barák apeluje na rodiče: Děti si mají hrát

O fotbale, dětech a situaci kolem sportu by dokázal mluvit dlouhé hodiny. Zvou si ho školy, kluby. Jeho názory mají váhu. Částečně možná i proto, že Antonín Barák vychoval fotbalového reprezentanta. Jako táta a trenér. Pokud to náhodou nevíte, jeho syn se prosadil v Itálii a zazářil i na letošním evropském šampionátu.

Jste úspěšným mládežnickým trenérem, děláte metodiku… Co byste poradil rodičům, jak mají přistupovat k dětem?

Měli by je podporovat ve hře. Je důležité, aby se tím děti bavily. Zvlášť na začátku. Když se budeme bavit o fotbale, tak zhruba do starších žáků by měli především hrát s míčem. Říká se tomu zlatý věk fotbalu, motoriky.

Někdy jsou ale rodiče zaseaž přehnaně ambiciózní, že?

Máte pravdu. Rodičům vždycky říkám, ať potomky podporují, ale mají odstup. Tady nám vznikla mánie, že radí, slovně vstupují do tréninku. To je neskutečně rušivé. Tam už dítě potřebuje klid.

Jak vnímáte současnou situaci po pandemii? Vrací se děti?

Řekl bych, že se takzvaně rozevírají nůžky. Pro ty, kteří sportovali a měli dobré podmínky, trenéry, se moc nestalo, někde dokonce možná trénovali ještě víc. Ale v menších klubech je ten problém už znát, navíc leckde končí i trenéři. A pak jsou tady ti ostatní, kteří nesportovali vůbec. Tam jsou dopady hrozné.

Shodneme se, že děti pohyb potřebují. Kolik ho má být?

Říká se, že děti by měly mít minimálně dvě hodiny pohybových aktivit denně.

Zdroj: Deník



