"Byla to skvělá a moc důležitá výhra, tři body jsme si zasloužili. První a třetí třetina patřily nám, ve druhé jsme začali hrát až moc bohorovně a na krásu, bez pokory. Ztráceli jsme puky při přechodu do útoku a Norové tam měli své šance. Na konci tam byla spoustu emocí. Líbilo se mi, jak hráči drželi spolu. Mluvil jsem s rozhodčími a supervizory o zákroku na Blümela. Nerozumím tomu, proč nepoužívají nástroje, které mají. Okamžitě po nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl úder čistě do hlavy. Ten hráč je zraněný, rozhodčí má šanci se podívat na videu a pak udělat rozhodnutí, ale oni nešli. Tomu nerozumím," zhodnotil utkání trenér reprezentace Kari Jalonen.

VÍTĚZSTVÍ! ?

Norové zkusili v závěru hru bez brankáře, kterou jsme potrestali čtvrtým gólem v jejich síti! I dnes tak berem výhru a tři body ??#narodnitym #mshokej #jakolev #IIHFWorlds pic.twitter.com/uBOyz1mXo5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 21, 2022

Pastrňák: Nějaká nervozita byla na obou stranách

Hlavní hvězdou zápasu se stal David Pastrňák, který řídil výhru Norska dvěma góly. Útočník Bostonu Bruins se ve dvou utkáních po příletů z NHL prosadil třikrát, k tomu přidal jednu asistenci. "Vždycky je dobré dát první gól proti papírově slabším soupeřům. Byl to pro oba důležitý zápas, o čtvrtfinále šlo nám i Norům, takže nějaká nervozita tam byla na obou stranách. S hrou spokojení tedy určitě nejsme, naštěstí je výsledek pro nás ale dobrý. Oni nás ve druhé třetině při hře pět na pět přehráli obrovsky, měli tam pár zámků v obranném pásmu. Všechno to vznikalo ale z našich chyb, ztráceli jsme hodně puků, nedrželi se v útočném pásmu. Proti Lotyšům jsme to tam měnili, byli právě na kotouči silní. Teď tam bylo hodně chyb při přechodu modré, přišla ztráta a šli proti nám. Je vidět, že spolu hrají už dlouho, hodně jmen se tam opakuje každý rok dokola. Takže o sobě vědí. Byli lepší ve druhé třetině," uznal kvalitu soupeře Pastrňák.

ON-LINE: Důležitá výhra v boji o čtvrtfinále. Pastrňák sestřelil Nory dvěma góly

Velmi důrazný byl proti agresivně hrajícím Norům obránce Michal Kempný. Český zadák se pustil do několika roztržek, kterými krotil dotírající Nory. "Je to pro nás povinná výhra, chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Druhá třetina nebyla z naší strany dobrá. Norové tam trefili nějaké tyčky, snažili se bruslit a napadat nás, nahazovali nám puky do obranného pásma. A šli po nás. Já s tím určitě problém nemám, mám to naopak rád, když týmy hrají důrazně. A ostatní kluci to mají stejně. Přijdou však těžší zápasy, teď teprve přijdou týmy, se kterými chceme hrát, to je to, proč hrajeme hokej. Budeme se snažit připravit co nejlépe do čtvrtfinále," věří Michal Kempný.

Popište tuhle parádu gifem ?? https://t.co/TzrUm4OiYy — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 21, 2022

Další utkání hraje aktuálně třetí česká reprezentace v pondělí proti čtvrté USA.