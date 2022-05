„Kluci to zvládli parádně. Hned v úvodu dali krásný góly. Sice z přesilovek, ale šlo o nesmírně důležitý a geniální góly. Nádhera,“ oceňuje Martin Straka, majitel a generální manažer hokejové Škody Plzeň.

Říká to přesto, že český tým pak čelil značnému tlaku soupeře.

„Vedli jsme a bylo jasný, že Němci udělají maximum, aby zápas otočili. Ne náhodou skončili v základní skupině druzí za Švýcary, ale kluci jejich tlak i s přispěním gólmana Vejmelky přestáli a jdou dál,“ říká Straka.

A je přesvědčený, že se Češi nezadrhnou ani v semifinále.

„Kanaďané sice předtím proti Švédům předvedli neskutečný obrat (z 0:3 na 4:3). Oni tohle umí, tak to je, ale nejme bez šance. Z našeho týmu je cítit pohoda, dobrá nálada a já věřím, že si zahrajeme finále,“ prohlašuje. „Musí tam být nasazení, tlak do brány, jistý gólman, to všechno kluci ukázali. Chtělo by to dát i gól v pěti na pět, ale daří se nám přesilovky, což je důležitý. Je však nutný zbytečně nefaulovat, protože přesilovky umí i Kanada,“ nabádá v úvodu sezony ještě asistent trenéra národního týmu.

Ale ať už semifinále dopadne jakkoliv, je přesvědčený, že se český národní tým dočká po deseti letech zase cenného kovu. „Cinkne to. Medaile bude,“ zdůrazňuje Martin Straka.

