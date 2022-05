Teď už někdejší útočník a trenér (73), který v extralize dovedl ke stříbru Plzeň nebo Pardubice a v KHL s úspěchem koučoval třeba Magnitogorsk, stejnou nabídku odmítl. Přesto si čerstvě zahájený šampionát ve Finsku ujít nenechá.

„Moje účinkování v České televizi skončilo. Jsem už starší a v hlavě je třeba mít spoustu údajů, statistik, rychle reagovat, což už někdy byly nervy. A vůbec to dá zabrat. Začíná se v poledne, domů se vracíš o půlnoci, k tomu nějaká příprava. Takže těch pět let bylo příjemných, ale nastal čas skončit. Hokej mě však stále baví a minimálně na zápasy českého týmu se podívám,“ říká Sýkora.

Mediální scénu jste zcela opustil?

Ne tak úplně. Kývl jsem na spolupráci s jednou internetovou televizí. Zatím jsme během mistrovství domluveni na dvou utkáních českého týmu. Nebude to takový stres, dostanu i větší prostor a můžu se tak říkajíc vykecat. To mně vyhovuje. Navíc mě to pořád drží v kondici směrem k hokeji.

Český tým na mistrovství světa vede premiérově zahraniční kouč, Fin Kari Jalonen. Jde po propadáku na olympiádě o správný krok?

Ačkoliv řada hokejových celebrit s jeho angažováním nesouhlasila, já ano. A to bez ohledu na to, jak dopadneme na mistrovství světa. Finský kouč do reprezentace vnese nový impuls, ukáže jiný přístup, než tomu bylo dosud.

Až tak že by Jalonen mohl zastavit propad výsledků českého hokeje na světové scéně?

Netvrdím, že se stane něco převratného, ale co vnímám z reakcí hráčů, tak je Jalonen důsledný. Trvá na dodržování herní taktiky. Což potvrdily i přípravné zápasy. Třeba po ztrátě kotouče jsme bránili ve středním pásmu a dané byly i další věci. Neříkám, že jsme předváděli excelentní výkony, zachraňovali to brankáři, ale já to beru jako plus. Jalonen je zkušený kouč, něco dokázal a už jen ten vzruch, který do českého hokejového rybníka vnesl, je pozitivní.

Měl jste možnost se s Karim Jalonenem osobně setkat?

Ne, to ne. Ale finský hokej je dlouhodobě úspěšný ve všech kategoriích, tak co k tomu víc říct. Zvlášť když my už pěknou řádku let vyklízíme pozice. A že se teď osmnáctka dostala po dlouhé době do bojů o medaile, je sice dobré, ale nejde z toho dělat závěry. Něco v našem hokeji není v pořádku a já postrádám více důrazu při řešení problémů. Razantnější opatření.

Jaký pocit máte z týmu, který finský kouč poskládal pro mistrovství světa?

Jalonen hráče sledoval od začátku přípravy, mluvil s nimi a pak rozhodl. Kdyby byl u nároďáku český trenér, tak garantuji, že třeba karlovarský Černoch by se do nominace nevešel. Ale Jalonen má svou představu.

Ta však zahrnuje i bouřlivě diskutované vyřazení sparťana Filipa Chlapíka. Jaký je váš názor?

Já to rozhodnutí chápu. Chlapík sice v sezoně táhl Spartu, jenže už ve finále extraligy byl neviditelný, a podobné to bylo v přípravných zápasech.

A co námitka, že v národním týmu zůstal Petr Kodýtek nebo Petr Holík, hráči menších postav, a jejich místo ve třetí nebo čtvrté lajně mohl zaujmout právě Chlapík?

Jenže to si nemyslím, i když jde jen o spekulaci.

Nevěříte, že ani v reprezentaci by hráč Chlapíkových kvalit nepotlačil své ego a nepřepnul do role, kterou by od něj trenér požadoval?

Abych dokázal odpovědět, musel bych Chlapíka znát osobně. Připouštím, že třeba brněnského Petra Holíka bych v mužstvu také nemusel, ale zase to je alespoň excelentní nahrávač.

Vidíte už nyní ve hře českého mužstva dopady Jalonenova rukopisu?

Asi nejen v hokeji platí, že úspěšnost dělá obrana. A je očividné, že Jalonen z toho vychází. Dobře jsme zavírali střední pásmo a také před vlastní bránou hráči lépe vykrývali prostory, nikde zbytečně nelítali a hráli víc v klidu. Alespoň se mi zdálo. A výborní byli oba gólmani Langhamer i Vejmelka. Kéž by jim to vydrželo.

Co však národní tým stále postrádá, je ryzí střelec a vůbec efektivnější zakončení útočných akcí.

To je dlouhodobě naše bolest. A důvody? Asi ve výchově mladých hokejistů, v čem jiném? Když vezmu v potaz materiál, hokejky, které jsme měli my, tak to je obrovský rozdíl. Přesto jsme tehdy střelce, jako byl třeba Bohouš Ebermann a další, měli. Možná brankáři mají nyní větší výstroj a jsou fakt dobří. Gólmany vychovávat stále umíme, s útočníky je to ale horší.

Ze šampionátu byly po invazi na Ukrajinu vyloučeny reprezentace Ruska a Běloruska. I to vyvolalo řadu rozporů. Jaký je váš názor?

Nemůžu si pomoct, ale myslím, že je to dobře. Co slyším od pana Putina a vidím, jak Ukrajinu devastují, jak to tam chtějí rozmlátit, tak ať si hrají hokej jen doma. Pro sport je to škoda, ale vzhledem k vyššímu principu mravnímu je to správně. Dokonce souhlasím i s tím, že Angličané nepustí ruské tenisty na Wimbledon. Vím, že názory jsou na to rozporuplné, ale já to takhle cítím.

Zpět k hokeji. Je v silách českých hokejistů ukončit temné období a prolomit čekání na medaili?

Už by bylo záhodno. Český hokej by medailový úspěch potřeboval, rozhodně by mu to pomohlo. Ale pokud bych měl jmenovat největší favority, tak za mě je to Kanada a domácí Fini.

