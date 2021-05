Přesto i on dokáže ve svých vzpomínkách vytáhnout mistrovství světa, na které nevzpomíná rád. Zmínil se o něm ve své knize Kapitán zlaté generace a šlo o šampionát v roce 1998 ve Švýcarsku, který přišel těsně po zlatém olympijském úspěchu v Naganu.

„MS ve Švýcarsku se konalo pár měsíců po Naganu a podle mě bylo tak nějak navíc. Přiletěl jsem na něj z New Yorku úplně bez šťávy, jen kvůli trenérům. Sláva (Lener) s Ivanem (Hlinkou) volali, ať dorazím. Kývnul jsem, i když jsem cítil, že to není ono. Snažil jsem se mužstvo jako kapitán táhnout, i když mi to na ledě tolik nešlo, hlavně v zakončení. Nedával jsem góly,“ vzpomíná Robert Reichel.

Nepřispěl k tomu ani švýcarský „komfort", který byl v podstatě nulový. „Vybavuju si, že nám v Basileji udělali převlékárnu z bazénu. Museli jsme do ní slézat po schodech. Pak jsem se dohodl s maséry, aby mi nechali židli nahoře. Alespoň jsem neběhal pořád nahoru dolů. Bylo vedro," dodává tehdejší kapitán, který si také vybavuje hromadu zraněných, který tehdy český celek měl.

„Vyhrávali jsme jenom silou vůle. Ale bez porážky jsme postoupili až do semifinále, kde mě do kolena trefil Jarkko Ruutu. Udělal to schválně, předtím trefil loktem Martina Procházku. Je to mizera, za tím si stojím,“ poukázal Reichel na chování finského útočníka, které odnesl natrženými vazy v koleni. Právě Finové se tehdy probili až do finále. Češi ovšem nechtěli odjet bez medaile.

„V zápase o bronz se Švýcarskem to bylo po první třetině 0:0. Vletěl jsem do kabiny, abych kluky probral. Nakonec jim dali 4:0. Ochranka mě chvíli nechtěla pustit na led pro medaili. Vážím si jí, i když pořád tvrdím, že mistrovství světa by se v sezoně, kdy se hraje olympiáda, mělo vypustit,“ uzavřel vzpomínky na dvacet tři let staré MS ve Švýcarsku.

Odpočinek od hokeje

Kariéru ukončil před jedenácti lety. Samozřejmě v Litvínově. Exhibice hraje od roku 2010 jen skutečně ojediněle. „Hokej už nehraju, ale běhám,“ řekl při oslavách sedmdesátin hokeje v Ústí.

Na led nechodí ani se synem. Generační štafetu po něm přebral 22letý Kristian, jenž má i stejnou přezdívku Albi, a nyní působí v zámořské AHL v klubu Manitoba Moose. Spolu se vedle Litvínova ale sešli na šampionátu do 18 let 2016, kdy českému výběru dělal jeho otec hlavního trenéra. „Musí stále pracovat a hlavně musí dostat šanci,“ řekl na adresu talentovaného centra draftovaného Winnipegem a dodal: „Každý hráč musí makat naplno, dát tomu něco navíc.“

Sám už motivaci postrádal a s hokejem chtěl skončit úplně, tedy i s trénováním. Potřeboval vypnout. „Rozhodl jsem se trošku si od hokeje odpočinout. To jsem léta nepoznal. Nevím, proč se z toho dělalo takové drama,“ vyjádřil se do médií.