Pět terčů dělilo moderního pětibojaře Jana Kufa od olympijských stupňů vítězů v Tokiu. Při poslední střelecké položce kombinace střelby s během ale potřeboval osmnáct laserových zážehů a medailový ceremoniál jen sledoval z povzdálí.

Moderní pětibojař Jan Kuf. | Foto: ČTK

"Pořádně nevím," přemítal Kuf, co se mu nepovedlo. "Ani mi nepřišlo, že bych tam zmatkoval víc než na prvních třech položkách. Přišlo mi to dost podobný, ale bohužel to tam nenapadalo. To už se teď nedá nic dělat. Osmé místo na olympiádě je úplně v pohodě," chlácholil se.