Čeští oštěpaři se na závěr olympiády v Tokiu vytáhli. Jakub Vadlejch si předposledním hodem zajistil stříbrnou medaili, veterán Vítězslav Veselý ve svém čtvrtém olympijském finále bral bronz. Společně se tak postarali o historický úspěch. Česká výprava má na kontě celkem 11 medailí. Díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových zažila nejúspěšnější letní hry v samostatné historii.

Medailová radost českých oštěpařů. Zleva bronzový Vítězslav Veselý a stříbrný Jakub Vadlejch. | Foto: ČTK

Češi si to ve finále rozdali mezi sebou o medaile. A byla to parádní podívaná. Osmatřicetiletý mistr světa Veselý poslal třetím pokusem oštěp na značku 85,44 m a díky nejdelšímu hodu od roku 2016 se dostal na druhé místo. Do předposledního pokusu se pak ale trefil Vadlejch, který svým letoším maximem 86,67 m odsunul Veselého na třetí místo a uzmul stříbro. Za odměnu bude Vadlejch vlajkonošem při slavnostním zakončení.