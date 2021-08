Gobert ne Gobert, český obr Ondřej Balvín na palubovce řádil jako černá ruka. Od prvních minut na něm bylo vidět, že se chce svému slavnějšímu kolegovi vyrovnat. Ne-li ho předčít. Byl v takovém laufu, že v první čtvrtině vyslal do koše dvě přesné trojkové střely. Byl to on, kdo držel český tým nad vodou. Po šestnácti minutách měl na svém kontě čtrnáct bodů, poté už ale přidal jen čtyři. Také proto, že ho Rudy Gobert hlídal, jako oko v hlavě.

"S Rudym jsme stejný ročník, takže spolu hrajeme už od mládežnických kategorií. Nicméně je pravda, že jsem se s ním dlouho nepotkal. On je ale pro mě to největší měřítko. Vždyť se stal v NBA třikrát po sobě nejlepším obráncem. Kdo by se nechtěl s takovým borcem srovnávat. Vyhecovalo mě to jít do utkání na maximum," uvedl po utkání Ondřej Balvín.

Češi v první čtvrtině rozprášili vyhlášenou francouzskou obranu zpoza trojkového oblouku. Kromě Balvína se dvakrát trefili Tomáš Satoranský, David Jelínek a Jakub Šiřina. Bohužel pro národní tým jim tato fazona nevydržela. Francouzi už si dávali na dalekonosné pokusy dvojnásobného bacha…

"Máme užší rotaci a v tomto směru se nemůžeme srovnávat s Francií. Po návratu z Kanady jsme chtěli všichni strávit více času s rodinami. Chybí nám tréninkové dávky. Nepomohlo tomu ani to, že Francie má propracovanou nátlakovou obranu. Navíc nemohli jsme si myslet, že každou čtvrtinu budeme dávat osm trojek. Vypadá to jako, že nám odešla střelba, ale soupeř si naše střelce od druhé čtvrtiny hlídal. Rychle k nám přistupovali, nenechali nám kousek volného prostoru," podotýká hráč, který po olympijských hrát zůstává v japonském angažmá.

Jeho tým propadl v doskocích. Poprvé za celé léto, tedy za olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii i vstupním duelu na hrách v Tokiu. Francouzi ovládli podkošový prostor v poměru 35:26. Zvládli 24 soubojů pod vlastním košem, Češi pak 19.

"Francouzi jsou hodně fyzický tým. Jsou vysocí, atletičtí. Bylo jasné, že ty souboje pod košem budou obrovsky náročné. Bohužel jsme na doskoky prohráli, ale musíme sportovně uznat, že Francie byla lepší a vyhrála zaslouženě. My jsme dělali maximum, abychom jí situaci co nejvíce ztížili," dušuje se ústecký rodák.

Matematika před závěrečným zápasem ve skupině je jasná. Francie se stala jistým postupujícím do čtvrtfinále. Írán se do play off nepodívá. Tento černý scénář se blíží také k České republice. Nelze totiž předpokládat, že Spojené státy prohrají i s druhým evropským celkem.

"Tím, jak je nastavený klíč olympijský her, mohli bychom si možná dovolit s USA i prohrát o pár bodů. Bude však záležet také na tom, jak se budou vyvíjet ostatní skupiny. Musíme znovu zvednout hlavy. Odpočinout a připravit se na poslední zápas ve skupině. Nemůžeme teď přemýšlet nad tím, jestli nám kalkulování k něčemu bude. Do zápasu z USA půjdeme za stavu 0:0 a uvidíme, jaké skóre bude na konci," přemítá Ondřej Balvín.

Srovnání obrů:Ondřej Balvín: 27 minut, 18 bodů, dvobodové pokusy 6/8, tříbodové 2/3, trestné hody 0/1, doskoky celkem 8, obranné 5, útočné 3, asistence 0, 1 faul, 3 ztráty, 2 zisky, 3 bloky - celková validita 24, +/- (-17)

Rudy Gobert: 21:31 minut, 6 bodů, dvoubodové pokusy 3/5, tříbodové 0, trestné hody 0, doskoky celkem 10, obranné 7, útočné 3, asistence 2, 1 faul, 0 ztrát, 0 zisků, 0 bloků - celková validita 16, +/- (15)