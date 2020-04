Karl Reitmeier z Lengau u Waldmünchenu: Život se od coronavirové pandemie velmi změnil. Před tím jsem byl často v Čechách kvůli různých schůzkám a akcím. To je ale kvůli zavřeným hranicím bohužel pryč. Ale díky Facebooku a e-mailu jsem v kontaktu s českými přáteli i nadále a to mne velmi těší. Okres Cham informuju přes noviny o situaci na české straně a lidé na bavorské straně jsou za tyto zprávy rádi. Chtějí vědět, jak se našim českým sousedům, kteří nám chybí, daří. Kvůli zpravodajství trávím spoustu času na počítači. Ale také dělám na zahradě a každý den jdu na procházku. Taky je ale teď čas se opět zaměřit na práci s archivem. To jsem neudělal od roku 2015. Velká škoda je, že se nemůže konat otevření České studánky. Moc jsem se těšil na setkání s přáteli z Klubu českých turistů Domažlice. Jakmile se zase otevřou české hranice, musíme to pořádně oslavit. Na to už se moc těším.