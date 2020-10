„Po škole jsem se chtěla vrátit na Chodsko, do Klenčí pod Čerchovem. Škola ale dávala umístěnky a chtěli, abych šla pracovat někam do Březové, abych malovala na porcelán lovecké výjevy a takové. Dostala jsem se ale na Chodsko, ovšem v době, kdy se už nesměly malovat chodské motivy. V Chodovii se malovaly samá kolečka, samé trojúhelníky a čtverečky. Tato moderna trvala pár let, doba se ale změnila a dělali jsme pak kachle z hlíny. Uměla jsem vše ze školy, tam jsme museli umět vše od kopání hlíny na dvoře, přes nakládání, naložení do pece až po expedici. To mě připravilo i na moje soukromé podnikání.“

Zdroj: Deník / Petra Kůtová