Amar Ibrahim pořádá kurzy o přežití v přírodě řadu let

Pořádáme kurzy přežití už několik let. Kurzy jsou odstupňované. Děláme je i pro rodiče s dětmi, a pak jsou kurzy od prvního do čtvrtého stupně. Na prvním máte k přežití k dispozici spacák, ve druhém už ho nemáte. Dvojka, trojka a čtyřka se dá dělat na jaře, podzim a v zimě. První stupeň zvládne skoro každý, ačkoli se najdou účastníci, kteří to vzdají.