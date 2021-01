Fanoušci už mohou na jejích webových stránkách www.anketazebrik.cz hlasovat v devíti kategoriích v základním kole, které potrvá do konce ledna. V každé kategorii z něj vzejde pět nominovaných, z nichž určí celkového vítěze druhé kolo hlasování s uzávěrkou 28. února.

Slavnostní vyhlášení je naplánováno na 21. května do areálu DEPO2015 v Plzni.

„Plánujeme velkolepý a maximálně reprezentativní finálový večer Žebříku, kde představíme výsledky loňského i letošního ročníku. Přivítáme tedy o to více zvučných jmen a osobností. Květnový termín nám dává možnost akci částečně pojmout jako open air. Udělejme všechno pro to, ať nám situace dovolí vrátit se k normálu, abychom si to mohli společně naplno užít,“ říká k letošnímu ročníku ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.

Zdroj: Foto: Radka Chlupsová

Koncertně se v Plzni při slavnostním večeru představí Miro Žbirka s kapelou, Mňága a Žďorp, Marpo & TroubleGang, Michal Prokop s Framus Five či John Wolfhooker. Moderátoři akce Marek Taclík a Barbora Poláková pozvou na pódium nejen vítěze dvou ročníků ankety dle hlasování fanoušků, ale i držitele speciálního ocenění pro Osobnost Žebříku, které vybírá a uděluje pořádající magazín iREPORT.

Kompletní informace o pravidlech hlasování, o slavnostním vyhlášení a rovněž tipy redaktorů pořádajícího magazínu včetně výsledků, videozáznamů a fotogalerií z předchozích ročníků najdou fanoušci na webu ankety. V prodeji jsou stále vstupenky i VIP pasy.

Vítězové ankety Žebřík 2020

Ocenění letos převezmou i vítězové loňského ročníku, jehož vyhlášení dvakrát zhatil zákaz kulturních akcí kvůli koronaviru.

Přehled vítězů: Vladimír Mišík, Monkey Business, Mydy Rabycad, Hentai Corporation, Tomáš Klus, Marpo & TroubleGang, Lucie, Mandrage, Portless & Imodium, Kapitán Demo, Lucie, Barbora Poláková, Marek Ztracený, Thom Artway, Anna K, Ewa Farna, The Silver Spoons, Eliška Rusková, Czech It, Hrady CZ a filmy Dukla 61, Po čem muži touží a King Skate.