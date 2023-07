Zámecké slavnosti v Poběžovicích nesou letos pečeť Letního barokního festivalu

Zámecké slavnosti v Poběžovicích ovládne tentokrát duch baroka. Ne náhodou tvoří součást prestižního Letního barokního festivalu 2023, který se koná od června do září v místech s nejvýznamnějšími památkami tohoto slohu 17. až 18. století. Do poběžovické městské památkové zóny s rozsáhlým hradem a zámkem se vydáme na slavnosti od pátku 14. července do neděle 16. července.

Ze Zámeckých slavností v roce 2022. | Foto: Karl Reitmeier