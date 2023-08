Keltský skanzen v Jivjanech ožije o víkendu i v noci. Chystá se oslava Lughnasad

Přijít se podívat můžete do konce srpna v otevírací době Městského kulturního a informačního střediska Poběžovice, tedy od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin, v sobotu a neděli vždy od 9 do 16 hodin, polední přestávka je od 12.00 do 12.30. Na výstavu se vydáte s průvodcem z infocentra, více se lze dozvědět na telefonním čísle 730 890 861, vstupné je dobrovolné.