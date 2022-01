Plzeňská výtvarnice a pedagožka se věnuje především kresbě, malbě, grafice a tvorbě koláží.

Výtvarné dílo je pro Kamilu Hoja Šedý především zobrazením duše. Své obrazy vytváří technikou klasické olejomalby.

„Východiskem k mé práci je příroda. Ať je to krajina jako celek či vybrané inspirující partie s dynamickými proměnlivými jevy nebo detail zasazený do širších souvislostí. Snažím se zachytit to, co může být při letmém pohledu skryté a podat výpověď o zakódovaném řádu krajiny. Druhou a stejně důležitou polohou mé práce je figurální pudrová kresba na vrstvených papírech. Je to dobrodružná cesta vyžadující absolutní koncentraci bez možnosti oprav. V těchto křehkých až snových kresbách se snažím dát prostor citům a duši člověka, našemu bytí,“ popsala výtvarnice svoji tvorbu.

Práce Kamily Hoja Šedý jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách. Do současnosti představila svoje dílo na více než padesáti výstavách, z toho sedmi mezinárodních.

Absolventka Pedagogické fakulty v Plzni je členkou plzeňské Unie výtvarných umělců, od roku 1999 se věnuje vzdělávání dětí i dospělých a od roku 2019 je uměleckou vedoucí ZUŠ Zámeček v Plzni.

Výstavu v Galerii bratří Špillarů je možné navštívit do 31. března, od pondělí do pátku v 9-12 a 13-16 hodin.