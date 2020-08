Společně s The Drops představí ve Kdyni 6. srpna od 20:00 v parku u Muzea příhraničí nový koncertní pořad Queen The Story – pořad, s nímž slavili úspěch ve švýcarském Montreux na slavnostech Freddie Celebration Day. Jak to vypadalo ve Švýcarsku a co čeká diváky ve Kdyni nám v rozhovoru prozradil Vladimír Hron.

Jak dlouho už s kluky s The Drops spolupracujete?

Zhruba před třemi lety jsem se zúčastnil zajímavého projektu “České hvězdy zpívají QUEEN“, na kterém participovala řada etablovaných umělců, ale objevila se tam i zcela nová, neznámá jména. Mezi ně patřila i taková živočišná partička pubertálních výrostků, která mě zcela uchvátila svou živelnou energií na pódiu.

Za naši spolupráci vlastně může tak trochu Peter Freestone (někdejší majordomus Freddie Mercuryho), který prohlásil, že bychom měli zkusit společně koncertovat. Prý máme přesně to, co druhý potřebuje. Já mladou, energickou kapelu a kluci frontmena se spoustou zkušeností.

Jací jsou? Jak se Vám společně hraje?

Myslím, že nám to skvěle klape! Kluci jsou nejen mladí a plní elánu, ale také jsou to výborní muzikanti. Vždyť o našeho klávesáka se ucházeli i legendární Olympici! Výborné je i to, že baskytarista je zároveň skvělým kytaristou, bubeník hraje na všechno co mu dáte do ruky a všichni bezvadně zpívají. A ještě nejsou líní zkoušet, prostě kapela snů! Ale abych nepřechválil, pořád je co zlepšovat.

Ohledně Queenů a jejich repertoáru mapující historii jste loni ve Kdyni představili první vlaštovky toho, co Vás pak čekalo v Montreux. Jak to celé probíhalo?

Byla to úžasná zkušenost, hrát před fanoušky Queen z celého světa se nepoštěstí každý den. Jeden okamžik za všechny: ve Švýcarsku jsou všichni známí striktním dodržováním zákona. Před koncertem za námi přišel pořadatel s informací, že přesně ve 22:00 MUSÍ show skončit. Na konci koncertu nás osobně přemluvil ke dvěma přídavkům, že prý to s policií vyřídí. Nakonec jsme přetáhli o více než čtvrthodinu a následovala ještě zhruba půlhodina autogramiády a focení s nadšenými fanoušky…

Teď ale zpět ke Queen The Story. Celkem hrajete 44 skladeb. Není to tak trochu náročné na hlasivky a energii?

Nejsme klasickým 'revivalem', kapelou, která dbá na kostýmy, historicky přesné repliky nástrojů a tak. Jde nám především o hudbu.

Zpracovali jsme v podstatě hudební kroniku prvních dvanácti let kapely Queen, podobně jako ve filmu Bohemian Rhapsody. Z každého alba tři písně, vše v původních albových, nikoli koncertních, tóninách a v co nejvěrnějších aranžmá. Upřímně řečeno, jeden koncert Queen The Story vydá tak za tři až čtyři běžná vystoupení. Ostatně i sám Freddie Mercury si některé písně na koncerty aranžoval do nižších tónin. Teď už vím proč.

Ostatně hudba Queen je pro muzikanty taková vyšší dívčí. Jak se s tím podle Vás poprali kluci z The Drops?

Kluci z kapely na hudbě Queen vyrostli, asi je k tomu vedli rodiče (smích), takže je to pro ně vlastně ideální repertoár. Ale teď vážně – je za tím opravdu hodně práce. Kluci si to poctivě odmakali a navíc, stále zkoušíme a pilujeme další a další detaily.

Hrajete ale i některé jejich skladby, které se na živo běžně nehrají. Které to jsou?

Těch skladeb je celá řada. Některé z nich nikdy naživo nehráli ani samotní Queen, tak snad namátkou: Nevermore, White Queen, My melancholy blues, Who needs you… mimochodem píseň “Who needs you“ byla zdrojem nádherného okamžiku. Ve švýcarském Montreux za mnou přišel bezprostředně po koncertě Peter Freestone a otcovsky mne objal se slzami v očích a se slovy: “Nikdy bych nevěřil, že se tohle ještě někdy stane. Dnes jsem slyšel píseň Queen, kterou jsem ještě neznal!“ Vzhledem k tomu, že Peter s Freddiem strávil dvanáct let života, je to úžasné.

Určitě tyto skladby zazní i ve Kdyni, že?

Ano, koncert odehrajeme v plné délce včetně bonusů jako Live Aid a pár dalších překvapení.

V jednom z předchozích rozhovorů jste prozradil, že zamýšlíte koncert v pražské Lucerně a že jste dostali pozvání i do Šnaghaje. Korona a krize hodila do veškerých kulturních plánů velké vidle. Jak to tedy s takovými plány vypadá?

Další osud kultury jako takové je obecně ve hvězdách. Snažím se myslet pozitivně a věřím, že se brzy opět začnou plnit hlediště nejen u nás, ale i v zahraničí. A pak? Šanghaj, Londýn, New York, kdo ví? Už jsem si na mnoha zajímavých místech na světě zazpíval a klukům bych to také moc přál, tak nám držte palce a hlavně choďte na koncerty!

Co se týká čtvrtečního koncertu, kapela The Drops vystoupí i samostatně. Jejich vystoupení začne v 18:30, s Vladimírem Hronem pak odstartují hudební kroniku kapely Queen od 20:00.