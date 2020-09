Teď v pátek zahájí premiérovou kdyňskou výstavu Michaela Rittsteina a týž večer uzavře koncertní sezonu na koupališti v Lomečku.

Poprvé se v pátek 11. září objevíte na na vernisáži Michaela Rittsteina ve Kdyni. Je to trochu neobvyklé spojení. Je vystoupení při vernisáži neotřelé i pro vás?

Ani ne. Tak tak nezvyklé to pro mě není a musím říct, že mám takové propojení moc rád. Tvorba, jak výtvarná, tak hudební, v sobě obsahuje podobné principya krásně se navzájem doplňují.

Jak jste se vlastně k této záležitosti dostal? Vaším a Rittsteinovým společným známým je Zdeněk Zrůst z Lomečku – nestojí za tímto unikátním propojením právě on?

Přesně tak (smích), za tím nápadem stojí Zdenda Zrůst a mě těší, že k takovému propojení díky němu dojde.

Co návštěvníkům představíte při vernisáži?

Ještě nevím, jsem zvyklý improvizovat podle atmosféry, místa a lidí, co tam přijdou.

Ten den vystoupíte ještě s kapelou -123 minut v Lomečku. Budou to dvě zcela odlišné akce?

Bude to vyvěrat ze stejného kořene, ale příběh to bude určitě trochu odlišný. Mám rád jak své sólo vystupování, tak i tu energii s tak parádními kamarády, co v kapele mám. Nehrajeme ale žádný koncert dvakrát stejně. Hodně improvizujeme a v Lomečku to bude asi plné hudebních výletů ovlivněných právě tímto magickým místem.

Obě akce se konají v pátek. Vernisáž Michaela Rittsteina se uskuteční od 17:00 v Muzeu příhraničí Kdyně a koncert kapely -123 minut pak od 20:00 v Lomečku u Starého Klíčova.