Jedinečných 102 let bude 23. března historičce a spisovatelce Vilmě Abeles Iggersové původem z Horšovskotýnska. Přesně v tento den od 17 hodin se uskuteční „Večer pro Vilmu“ v sále Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně.

Vilma Abeles Iggersová s manželem Georgem Iggersem. | Foto: archiv

Pořad s podtitulem „Jak žili naši židovští sousedé“ připomene život Vilmy Iggersové, která se narodila roku 1921 v nedalekém Mířkově a dětství i dospívání prožila v Horšovském Týně. V říjnu 1938 se spolu s rodinou zachránila před nacisty emigrací do Kanady, později se přestěhovala do USA. Před jednadvaceti lety – v roce 2002 - se stala čestnou občankou Horšovského Týna. Napsala řadu knih, které vyšly v různých jazycích v několika zemích. Spolu s manželem Georgem Iggersem je autorkou publikace „Dva pohledy na dějiny“, u nás loni vydanou knihu „Sto let jedné židovské rodiny na českém venkově“ si bude možné zakoupit v Horšovském Týně. Mimo jiné obsahuje více než půl stovky fotografií z rodinného archivu.

Večer pro Vilmu má však patřit nejen jednomu obdivuhodnému osudu, ale u příležitosti jejích narozenin „židovské historii, kultuře, tradicím i gastronomii s ochutnávkou“, jak sdělili organizátoři, kteří slibují také židovské písně, anekdoty a videoprojekci. Veřejnost zve Město Horšovský Týn, kulturní komise města a horšovskotýnské městské kulturní zařízení.

Už o čtyři dny dříve, 19. března, nabízejí pořadatelé zájemcům vycházku s výkladem „Po stopách bývalé židovské komunity v Horšovském Týně“ s důrazem na dobu mezi dvěma světovými válkami. Vycházka bude zahájena ve 14 hodin u radnice na náměstí Republiky.