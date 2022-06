„Klip jsme točili v březnu ve známém plzeňském strip klubu Pamela. K natáčení jsme přizvali i známé sportovní osobnosti, jako Davida Limberského, Patrika Ježka, Pavla Vaigla, Tomáše Bokra, Honzu Kalaše nebo moderátora Petr Vejvodu, alias Vejvoďáka. "Obecenstvo" tvořilo asi 50 komparzistů," uvedl frontman kapely Anakonda Benda Miroslav Polata a dodal, že klip je od 17. června veřejně přístupný i na YouTube.

Skupina Lucie ovládla amfiteátr za plzeňskou Plazou, podívejte se

David Limberský si podle svých slov natáčení velmi užil. „Míra Polata mě oslovil s tím, jestli bych si náhodou nechtěl zahrát v klipu, který se bude točit v Pamele. Jsou to možná trochu netypické prostory pro natočení videoklipu, ale na druhou stranu si myslím, že každý chlap z Plzně tento podnik za svůj život alespoň jednou navštívil. Bylo to zajímavé a velmi zábavné. Strávil jsem tam dohromady asi jen 30 minut, takže jsem neměl moc možnost s klukama zapařit, ale i ta půlhodinka s nimi byla moc příjemná a moc jsme si to užili," řekl Deníku Limberský.