Jednou z mála velkých kulturních událostí, které se v této době konají v Plzeňském kraji, je festival filmů pro děti a mládež Juniorfest. Jeho 13. ročník se nakonec přece jen uskuteční, místo klasických kin ale pořadatelé zvolili v současnosti jedinou možnou formu – on-line prostředí. To ale na druhou stranu umožní festivalu svým programem potěšit diváky po celé republice. „Klasický festival nakonec nahradí Juniorfest live se živým studiem, naváže na něj Juniorfest online, který nabídne filmy na síti,“ přibližuje v rozhovoru pro Deník podobu letošního Juniorfestu jeho ředitel Michal Šašek. První živé studio z plzeňského DEPO 2015 začíná už v pátek 6. listopadu dnes od 16 hodin na stránkách juniorfest.cz.

Co stálo za rozhodnutím přesunout festival do on-line prostředí?

Byla to jedna ze dvou variant, tou druhou bylo úplné zrušení. My jsme navíc nějaké kroky ve směru do on-line prostoru podnikali už v době, kdy nikdo netušil, co přijde. Říkali jsme si, že tady chybí platforma, která by celorepublikově nabízela filmy pro děti a mládež. Už v lednu nebo únoru jsme se proto rozhodli rozšířit festival i do této oblasti, časově jsme chtěli navázat na festival v kinech. Po jejich zavření jsme však do on-line prostředí přesunuli i ten v podobě Juniorfestu live se živým studiem, na něj naváže Juniorfest online, který nabídne filmové projekce po síti.

Jakou podobu bude mít každodenní živé studio, které bude vysílat od 6. do 12. listopadu?

Studio bude každý den na jiné téma, ale přinese i pravidelné rubriky. Uvedeme nový animovaný seriál Kosmix nebo Herní hrátky o hrách pro děti, obojí z produkce České televize. Nabídneme také workshop, který krok po kroku ukáže, jak na fotoaparátu nebo mobilu vytvořit svůj vlastní film. V programu jsou i Mlsné medvědí příběhy nebo dokument Kovy řeší dějiny o tom, jak generace známého youtubera vnímá výklad dějin.

Zdroj: Foto: Juniorfest

Na jaké hosty ve studiu se diváci mohou těšit?

Přijedou například hosté k pohádce Princezna zakletá v čase – herečka Veronika Freimanová s režisérem Petrem Kubíkem. Režisér Karel Janák představí novou vánoční pohádku O Vánoční hvězdě, pozvánku přijal i režisér animovaných filmů Martin Vandas, jehož Fany a pes měl u nás loni premiéru. Je zároveň producentem výstavy k festivalu s titulem Trojhlas v DEPO 2015, kterou okomentuje, přístupná pak bude, až to okolnosti dovolí. Přijet by měl Ondřej Vetchý, jenž bude mluvit i o pokračování Tajemství staré bambitky. A také tvůrci filmu Tady hlídáme my, pokračování úspěšného Tady hlídám já. V plánu už jsou i další hosté, samozřejmě jsme připraveni i na variantu, že někdo nebude moci přijet. Studio budou moderovat Matyáš Valenta a Naomi Adachi známí z ČT D a Jakub Voříšek ze Zpráviček.

Pevnou součástí festivalu je ocenění Zlatá rafička pro osobnosti spojené s filmy této kategorie. Prozradíte, kdo by ji měl letos obdržet a zda dojde i k předání?

Ocenění měli převzít Petr Nárožný a Ivana Chýlková. K předání bohužel letos nedojde, snad se povede příští rok.

Druhou část, která začne 13. listopadu, jste původně plánovali už s aktuálním programem? Nebo jste ji po zavření kin ještě rozšiřovali?

Pro letošní rok jsme ve druhé části původně plánovali nabídnout deset až dvanáct filmů. Když padlo rozhodnutí, že se festival uskuteční po zavření kin jen v podobě studia, tak se programové ředitelce Barboře Kyas podařilo do onlinu získat i několik filmů z původních více než sedmdesáti, které měly běžet v kinech.

Které filmy z nabídky si podle vás zaslouží nejvíce pozornosti?

Pro každou věkovou skupinu máme určitě něco zajímavého. Premiérově přineseme například první dva díly nového zpracování seriálu Pan Tau, který bude příští rok vysílat Česká televize. Velkou radost mám z izraelského filmu Na křídlech starého letounu. Před čtyřmi lety jsme se totiž na festivalu v Chemnitzu setkali s režisérem Liorem Chefetzem, který ho tehdy připravoval a měl zájem i o českou koprodukci. Oslovili jsme několik producentů a i když to nakonec nevyšlo, zůstali jsme s ním v kontaktu. Rozhodl se, že ho u nás na festivalu uvede v premiéře, nakonec souhlasil i s uvedením v on-line prostoru. Ke zhlédnutí budou i filmy, které sklidily úspěch v loňském roce, ať už u nás nebo na jiných festivalech, například Psychobitch nebo Max a já.

Můžete popsat cestu, jakou se k filmům divák dostane?

Všechny budou od 13. listopadu zpřístupněny najednou. Za 49 korun si kdykoliv do 22. listopadu včetně mohou diváci film pustit dle pravidel DaFilms, kteří se nám starají o technické řešení a přes jejichž stránky dafilms.cz filmy poběží. Ale dostanou se na ně i přes web juniorfest.cz.

Loňský Juniorfest



Budou filmy dabované, nebo se budou muset diváci spokojit s titulky?

Děti do 12 let mají s titulky problémy, takže u filmů, kde se nám nepovedlo získat dabing, jsme zvolili náhradní řešení. Pomohla nám úspěšná plzeňská dabérka Silvie Matičková s partou lidí, kteří filmy namluvili. Není to sice plnohodnotný dabing, ale až na jednu výjimku nebudou slyšet v pozadí původní hlasy. Filmy pro diváky nad 12 let pak budou s titulky.

Dá se odhadnout, jestli vám předpokládané tržby z on-line prostředí nahradí tržby ze vstupného z klasického festivalu?

Určitě nenahradí. Příjmy ze vstupného bývají někde mezi pěti sty a šesti sty tisíci korunami a letos jsme navíc měli další vícenáklady, museli jsme investovat například do celostátní propagace. Takže na on-line by se při té ceně muselo připojit ohromné množství lidí. Letos to bereme jako výzvu, pilotní projekt. Jsem realista, za úspěch bych považoval kolem 1500 lidí, kteří se připojí. Zvlášť, když asi úplně nevyjde plán se zapojením momentálně zavřených škol. Ale rád se nechám překvapit a po projektu to můžeme zhodnotit.