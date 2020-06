Víkend od 12. do 14. června opět nabídne od každého něco.

Jako první stojí za zmínku páteční Noc kostelů. Do té se jako každý rok opět zapojil kdyňský kostel – Sborový dům Českobratrské církve evangelické, kostel v Poběžovicích a pestrý program avizuje poslední zapojený kostel svatého Jakuba Staršího, apoštola, ve Staňkově. Zde začne program 12. června od 17:00 benefičním prodejem výrobků klientů Diakonie Západ. V 18:00 vystoupí žáci místní základní umělecké školy. Od 19:00 se bude promítat animovaný film Bůh je s námi. Následovat bude varhanní půlhodinka s Dagmar Pluhařovou. Chvilku pro rozjímání a radost z krásné hudby pak vystřídá další film, a to krátkometrážní film Motýlí cirkus. Od 21:30 bude v kostele další koncert, a to souboru Collegium Musicum. Závěr Noci kostelů završí závěrečná přímluvná modlitba a požehnání.