V novém videoklipu k písni ‚Přidej‘ se Filip Vavřička, Honza Grünwald, Honza Doskočil a Tomáš Burian stali na chvíli nejen herci, ale i návštěvníky striptýzového baru. Klip i píseň ukazují, jak kluci s hudbou dospívají. Hledají v ní i kompromisy. Jaké bylo natáčení v době korony a co kluci chystají dál, prozradili v rozhovoru pro Domažlický deník.

V klipu ‚Přidej‘ jste si všichni dokonce střihli roli herců. Stáli jste před kamerami poprvé? Jaké jste z toho měli dojmy? Vznikly i nějaké ty historky z natáčení?

Honza Doskočil: Prvně jsme před kamerou jako kapela stáli už v roce 2016 při natáčení klipu k písni Vzhůru. Ten pro mě ale nebyl tak náročný, své herecké vlohy jsem více otestoval až teď v klipu Přidej. Musím říct, že jsem si natáčení moc užil. Zjistil jsem, že bych to mohl dělat pořád…

Filip Vavřička: My ostatní jsme se zas tak moc herecky nepředvedli. Ale i tak to bylo celkem náročný. Já jsem ještě k tomu ten den slavil narozeniny, takže když večer natáčení skončilo, tak jsme do ranních hodin pokračovali. Právě při tom vznikly i nějaké ty historky z natáčení, ale o tom raději jindy…

V klipu se věnujete všem typickým pánským neřestem, už tam nejste ti třináctiletí kluci, ale zdá se mi, a to i textem písničky, že jste tím tak trochu zestárli, nebo spíš zmužněli. Takhle to dělá dojem na mě jako na diváka, jak to vidíte vy sami?

Tomáš Burian: Jako kapela už fungujeme fakt docela dlouho a bylo by zvláštní, kdyby se to neprojevilo i v naší tvorbě. Za ta léta jsme se toho hodně naučili, ale taky hodně odnaučili. Celkově si myslím, že ze všeho nejdůležitější, co nás čas naučil je, že umíme ustoupit našemu egu ve prospěch celku. Nesnažíme se mít nejhlasitější sólo, nejsložitější přechod nebo vyzpívat nejvyšší tón, hledáme kompromis, který zní nejlépe. Časem se taky změnila témata našich textů. Písnička Přidej je o těch pánských neřestech, který jsme jako malí kluci provozovat nesměli a teď k nim přece jen občas přičichneme. I když karty zrovna moc často nehrajeme.

Jaké bylo natáčení v době korony?

Honza Grünwald: Píseň jako taková se nahrávala během první vlny pandemie, kdy se ještě všichni všeho hrozně báli. Možná právě proto to trvalo trochu déle, než bylo nutné. Všichni jsme čekali, co bude, a do ničeho jsme se nehrnuli. Natáčení samotné korona nijak zvlášť neovlivnila, protože jsme natáčeli během té krátké doby v létě, kdy se smělo dělat skoro všechno normálně. Měli jsme dvě lokace - zkušebnu Bandzone v Praze-Libni a hudební klub Kamina na Vltavě na Smíchově.

Zdroj: Youtube

Když nebyla taková překážka korona, postavila se natáčení do cesty jiná věc?

Honza Grünwald: Natáčení komplikovalo neskutečné vedro. Když jsme točili příběhové scény na lodi Kamina, připadalo nám, jako by tam bylo snad milion stupňů! Obzvlášť Fildovi je vedro i v zimě, takže z něj chudáka lilo jak z konve. Celkově to byl problém, a to hlavně pro holky, kterým se roztékal make-up a tak.

S klipem jste avizovali, že vás čeká i první velké album. Dala vám tahle divná doba prostor a čas na albu pracovat? Anebo snad i na nové tvorbě?

Filip Vavřička: Je to přesně tak. Opatření nás hrozně poznamenala hlavně zrušením všech koncertů, zkoušek a všem nám vzala i práci, nicméně asi právě díky tomu jsme se konečně dokopali k tomu desku udělat. Myslím si, že bude vážně našlapaná. Nahrávání, které trvalo přesně rok a 9 dní, jsme už dokončili a deska by měla vyjít na konci března letošního roku. Písní bude celkem 15 a bude to takový výběr toho nejlepšího za celých osm let. Plusem budou samozřejmě i nové písničky. Některé z nich jsme dokonce hráli živě zatím jen jednou, a to loni ve Kdyni.

Pokud korona a vláda dají, vystoupíte v létě opět ve Kdyni? A že by i s peckami z nového alba? Na co by se tu mohli fanoušci těšit?

Honza Doskočil: No jasně! Už jsme rezervovali i termín. Jak ale řekl Filda, album je kompilačního charakteru, takže většinu písní budou už věrní fanoušci dobře znát. Každý rok ale ve Kdyni dáváme dohromady nové pecky, takže o novinky nouze určitě nebude. Novinky chystáme také v celkovém vizuálu, který se přizpůsobí novému albu. Nafotili jsme nové fotky, pracujeme na nových webových stránkách, řešili jsme grafiku celého přebalu. A tohle všechno by se mělo projevit i na pódiu. Choreografie, světla, možná nějaké kulisy, uvidíme…

Ostatně s koronou máte i nové zkušenosti v podobě hraní „z obýváku“, jak se vám hrálo bez fanoušků pod podiem?

Honza Doskočil: Jedním slovem – divný. Dohrát a neslyšet žádnou zpětnou vazbu, to se vám nestane ani na koncertě, kam přijde fakt málo lidí. My ale byli rádi, že si můžeme alespoň zahrát, protože jsme vlastně od konce srpna, kdy bylo poslední letní vystoupení, nehráli ani nezkoušeli. Náš prosincový stream (živé vysílání na internetu, pozn. redakce) byl pro nás vlastně takovou zkouškou, jestli to pořád umíme… No a podle reakcí fanoušků to tak zlé zatím není (smích).

A na závěr – Vladimír Hron v loňském rozhovoru pro Domažlický deník nastínil, že máte společné plány na vystoupení v Německu nebo Šanghaji s vaším nadupaným pásmem QueenThe Story. Jak to na tomto poli vypadá teď?

Honza Grünwald: S Vláďou je to úplně stejný, od konce srpna jsme se dokonce neviděli, což je hrozný. Na podzim roku 2020 jsme měli naplánovanou spoustu vystoupení, která se kvůli koronaviru zrušila, dokonce i v zahraničí. Takže teď nám nezbývá než čekat, až bude zase možné hrát. Program je připravený, nazkoušený, jen nás pustit na jeviště. Už aby to bylo.

Petra Mlnaříková