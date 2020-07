Celý festival Summer Arena, který se měl konat v osmi městech, byl bez náhrady zrušen. V plzeňském amfiteátru na Lochotíně proto na konci srpna nevystoupí Daniel Landa, Kabát a Chinaski.

Daniel Landa. | Foto: Milan Říský

„Tento projekt byl postavený tak, že se vždy na jednom místě vybuduje prostorově, technicky a aktuálně i hygienicky velkoryse pojatá aréna. Aby se dala provozovat, muselo se v každém místě uspořádat více koncertů, aby se náklady na její postavení, provoz a zbourání včetně logistiky rozložily. V opačném případě by vstupenky na každý jeden koncert stály násobky běžného vstupného. Krom těchto nákladů je tady totiž ještě jeden velmi nepříznivý aspekt, a to je aktuální limit počtu diváků. Sečte-li se toto vše dohromady, v případě nedostatečného prodeje vstupenek na každý koncert nelze tento projekt realizovat. A to nastalo…,“ píše se ve zdůvodnění zrušení festivalu na jeho facebookovém profilu.