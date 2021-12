Komedie sleduje příběh dvou kamarádů z české rockové skupiny Tataturk, která byla kdysi stejně slavná jako kapela Lucie. Přestože se po ní nyní slehla zem, je stále populární v totalitním Turkmenistánu. „Hra ukazuje, co hudba dokáže. V našem případě povzbuzuje opozici a je součástí revoluce v Turkmenistánu,“ říká režisérka Natálie Deáková, která autorskou dvojici oslovila i díky jejich dřívější spolupráci v Ústí nad Labem. Vánoce na poušti je sice komedie, ale má podle ní i další přesah. „Je i o tom, co pro člověka znamená hudba a jaké to je, když o ni člověk přijde – jako náš hlavní hrdina Olin, který následkem traumatu přijde o hudební sluch,“ nastiňuje zápletku režisérka.

ROZHOVOR: Není jednoduché dívat se na roušky v hledišti, říká Martin Stránský

„Drželi jsme se zadání – napsat tragikomedii či hořkou komedii pro činohru DJKT, nejlépe s písničkami. Takže jsme si vymysleli postavu muzikanta Olina, kterému jsme pořádně naložili, včetně krize středního věku,“ přibližuje vznik hry Petr Pýcha. „Olina je mi líto, ale současně se mu musím smát. Výhodou bylo, že jsme od začátku věděli, že Olina bude hrát Martin Stránský,“ doplňuje česko-německy píšící Jaroslav Rudiš, který v říjnu převzal Záslužný řád Spolkové republiky Německo za kulturní činnost.

„Rockovou hudbu mám moc rád, což je dané i tím, v jaké době jsem vyrůstal. Znám navíc spoustu muzikantů, kteří tuhle hudbu dělají,“ říká Stránský, který se představí netradičně s dlouhými blonďatými vlasy. Upozorňuje, že je mu postava blízká i věkem a zkušenostmi. „Taky je mi těch 51 let a mám zkušenost i s krizí středního věku, byť s jinou než Olin. A Olin se s ní pere způsobem, který bude diváky bavit a bude pro ně přitažlivý,“ věří herec a dabér, který má se zpíváním zkušenosti díky hostování v muzikálech DJKT Billy Elliott nebo Chyť mě, jestli na to máš. „Zpívání v muzikálu a v činohře je jiné, tady mám navíc v ruce kytaru. Není to úplně jednoduché, protože to není můj obor, ale nebojím se toho,“ dodává Martin Stránský.

Kamaráda z kapely hraje Zdeněk Hruška, který na Vánocích na poušti oceňuje scénu. „Asi nikdy jsem taková jevištní kouzla neviděl, je to technicky zajímavá podívaná,“ říká herec, který je v plzeňském angažmá třetí sezonu. Režisérka Natálie Deáková připouští, že ze scénografie měl tvůrčí tým největší obavy. „Kluci to napsali tak, že se – s trochou nadsázky – každá stránka textu odehrává jinde a je třeba hodně střídat scény. Naštěstí scénograf Lukáš Kuchinka přišel s nápadem, který přestavbám či změnám scén dodává i lehký vtip,“ říká Deáková.

Inscenace přivede na jeviště plzeňské Nové scény kromě Stránského a Hrušky také Jaroslava Matějku, Moniku Švábovou či Pavla Pavlovského. Další reprízy jsou na programu 21. prosince a 16. ledna.