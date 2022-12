Vaše aktuální turné už směřuje k blížícím se svátkům, slibujete, že přehrajete celé album Sliby se maj plnit o Vánocích doplněné vašimi největšími hity. Ty budou jen ze sólové dráhy, nebo se fanoušci mohou těšit i na nějaké staré skladby od Žentouru?

Dojde samozřejmě i na Žentour. Tak jako na něj dojde na každém mém koncertě. To jsou kořeny a tak to prostě je. A navíc letos v dubnu to bylo přesně čtyřicet let, co jsem dorazil na konkurz na zpěváka té kapely, co zkoušela ve sklepě za Národním divadlem. A tenkrát mě vzali. A ta kapela, to byl Žentour, samozřejmě.

Co pro vás osobně Vánoce znamenají a jak je trávíte, jaké tradice se snažíte dodržovat? A plníte o nich své sliby?

Se sliby raději opatrně, ne vždycky to vyjde. Ale když to nestihnete na Vánoce, dejte si jiný termín. Hlavně to splnit… Posledních dvacet pět let trávím advent na turné. Vzhledem k tomu, že koncertování mě baví ze všeho, co dělám, daleko nejvíc, tak si to užívám. Ale na Štědrý den nehrajeme. A FIS (Mezinárodní lyžařská federace – pozn. red.) neorganizuje žádné lyžařské a snowboardové závody. Takže se sejdeme všichni i s dcerou Ester. Stromek, kapr, koledy…

Zastupitelé pomohli záchranné stanici živočichů, schválili změnu územního plánu

Jak vaše skladby obohacuje M. Nostitz Quartet, který je hostem vánočních koncertů? Dodává symfonická sekce písním další, možná trochu svátečnější, rozměr? Zahrají nějaké skladby i samostatně?

Nostitzové patří do extraligy českých smyčcových kvartetů. A moc si vážím toho, že se k nám letos připojí po pětadvacáté. Bez nich si ten koncert nedovedu představit. A jestli dojde na jejich samostatné číslo? Nechte se překvapit.

Na vánoční šňůře hrajete od listopadu každý den, v Plzni už se bude chýlit ke konci. Jak je to náročné?

Ten vtip je v tom, že když je vyprodáno a lidi, co na nás dorazí, se skvěle baví a dávají to najevo, tak vás to nabíjí energií až do léta příštího roku.

Vybaví se vám nějaká vzpomínka na Plzeň, která je pro ni charakteristická?

Za totáče jsme jezdili za kamarády do Plzně koukat na německou televizi. Speciálně, když byl Rock Palace. V Praze k tomu nebyla šance. Takže si přesně pamatuji, jak jsem v Plzni viděl svůj první koncert Prince. Černobíle. Ale byl to takovej nářez, že na to nikdy nezapomenu.

Cena tepla v Plzni se zvýší o 4,8 procenta. Zdražení je nižší než jinde