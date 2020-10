Další vrásky pořadatelům kulturních událostí přidělalo středeční vyhlášení nouzového stavu a nových vládních opatření proti šíření koronaviru. Organizátoři tak musí znovu hledat termíny i pro už jednou přeložené akce, nebo je rovnou rušit.

Zamotanou hlavu tak měli například v Divadle J. K. Tyla v Plzni. „Kvůli tomu, že jsme na tuto dobu už překládali představení z jara, bylo volných termínů málo,“ uvedla za divadlo mluvčí Martina Drbušková.

Nového termínu se nakonec dočkaly jen premiéra opery Věc Makropulos (7. 11.) a koncert Jsme muzikál! 70 (1. 11.). Plánované Matiné operních sólistů Jevhena Šokala a Dalibora Tolaše se uskuteční formou setkání. Zdarma, ale s nutnou registrací. Ostatní muzikálová a operní představení byla zrušena.

Vstupenky na zrušená představení mohou diváci vracet v místě nákupu od 19. října do 27. listopadu. Abonenti mají možnost si vracené vstupné odečíst z ceny nového předplatného na rok 2021 při jeho nákupu v termínu od 26. října v pokladně předprodeje.

„V tuto chvíli už víme, že budeme vracet více než 6 350 vstupenek v hodnotě cca 2 111 000 korun,“ řekl ředitel divadla Martin Otava.

Žebřík má znovu smůlu

Už podruhé má smůlu vyhlášení vítězů hudební ankety Žebřík. Napoprvé jej museli pořadatelé odložit jen pár dní před akcí a ani do druhého pokusu v podobě open air festivalu v pátek 9. října už mnoho času nezbývalo. „Definitivní podobu předání cen oznámíme brzy,“ uvedl šéf ankety Jarda Hudec.

Od víkendu už zastavili koncerty v plzeňské Šeříkovce. „Zatím jsme zrušili všechny říjnové koncerty a postupně budeme oznamovat jejich náhradní termíny,“ plánoval po vyhlášení ministra Prymuly produkční Šeříkovky Láďa Prusík. Na přeložené koncerty si však fanoušci musejí počkat podle zatím zveřejněných termínů až do příštího roku.

Šeříkovka se přitom snažila, stejně jako další podniky, splnit předchozí opatření, které zakázalo místa k stání, a účastníky koncertů posadila ke stolům. „Myslím, že vláda měla toto opatření nechat, vždyť se nestihlo ani pořádně vyzkoušet, jestli to vadí, nebo ne. Když se nenakazí lidi v divadle, tak by nemělo podle mě vadit ani tohle. A zákaz zpěvu? To se těžko komentuje,“ pokračoval.

„Nechci problém koronaviru zlehčovat, ale myslím, že tu ještě nějaký čas bude. Měli bychom se naučit fungovat i v jeho přítomnosti. Jak na to, je ale na vládě,“ doplnil Prusík.

Skupovu Plzeň opatření nepostihla

Podle původního programu pojedou ještě o víkendu v Měšťanské besedě, kde museli znovu přeložit například koncerty Jarka Nohavici. „Lístky jsem koupila jako dárek k únorovým narozeninám. Zatím to vypadá, že budou jako dárek i k těm dalším,“ komentovala na facebooku Besedy další změnu programu Lenka Trachtová.

„Pro většinu koncertů hledáme náhradní termín, jedinou výjimkou je Koncert filmové hudby. Ten se uskuteční s tím, že nepřijede plánovaný sbor,“ sdělila Hana Kulawiaková z Besedy. Kina a divadla pokračují podle plánu, náhradní termíny se však hledají i pro nejbližší maturitní plesy. Pokud se tedy studenti nerozhodnou je úplně zrušit.

Další změny plánují v Besedě až po oznámení, jestli budou opatření pokračovat, nebo ne. „Poučili jsme se z jara, kdy jsme zrušili akce dopředu a pak jsme je po uvolnění vraceli zpět do programu. Teď budeme reagovat na aktuální situaci,“ doplnila Kulawiaková.

Smutnit naopak nemusí v Divadle Alfa, loutková představení opatření totiž nepostihne. „Jediné, co musíme omezit, je občerstvení. Jinak jedeme podle plánu, včetně příprav na festival Skupova Plzeň,“ řekl ředitel divadla dětí Jakub Hora. Festival se v Plzni uskuteční od 14. do 18. října.

Omezení kultury

- od 5. do 18. října jsou povolena činoherní představení či balet, zakázány jsou muzikály, opery či operety. Tedy představení, kde se převážně zpívá. Je to kvůli většímu množství kapének, které se dostanou do vzduchu a mohou přispět k šíření nákazy.

- nejvyšší počet diváků je 500.

- zákaz se týká i zkoušek hudebních skupin či pěveckých sborů.

- zakázány budou přestávky na občerstvení.