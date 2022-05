DŮM SE ZÁVAZKY V REALITNÍ KANCELÁŘI

„Nyní hrajeme komedii Dům se závazky o jedné realitní kanceláři. Hra byla od začátku trošku prokletá, protože jsme s ní měli premiéru už v roce 2020, kdy čtyři dny po té začal první lockdown a celý rok jsme nehráli. Vloni na podzim, když vláda povolila návštěvy divadla, jsme hráli tu samou hru jako obnovenou premiéru. A pak vláda divadla zase zavřela,“ sdělila herečka a občasná režisérka spolku Pavlína Vejvančická s tím, že letos už mají odehraná dvě představení a v létě je čekají další dvě a na podzim čtyři.

„Pak začneme studovat další hru. Jedeme v tom systému, že vždycky v listopadu začneme zkoušet nový kus a premiéru máme někdy koncem února až začátkem března. Každý rok tedy máme novou premiéru,“ dodala.

KDYŽ SE DIVÁCI DOBŘE BAVÍ A SÁLEM ZNÍ SMÍCH

I když je láká hrát těžké drama, hrají Poběžovičtí komedie. "Lidé mají plno starostí a chtějí se přijít do divadla zasmát," domnívá se Vejvančická. Divadelníky těší, když se jim podaří rozesmát v sále třeba 130 lidí. „I když lidé za týden možná pořádně neví, o čem hra byla, pamatují si, že se dobře bavili. Neklademe si zas takové ambice, abychom dělali velké drama,“ řekla.

V souboru působí nyní osm až devět členů. I v tomto počtu nastávají logistické a organizační potíže. Lidé pracují na směny, někteří dojíždí za prací do Německu. Navíc z Poběžovic je minimum členů, ostatní dojíždí. „Jeden kolega jezdí až z Kladrub. Půlka souboru je zároveň u hasičů, takže, když je výjezd, tak se také nehraje,“ vysvětlila Vejvančická.

LORDY V SOUBORU ZATÍM NENAJDETE

Poběžovičtí střídají hry vlastní a převzaté od jiných autorů. V souboru je více žen než mužů. „Jsme relativně mladí, nemáme vyloženě staré kmety, kteří by hráli lordy a podobně. Snažíme se hrát současné hry, aby to nebylo náročné na rekvizity. „Myslíme na to, že musíme pokaždé všechny věci naložit do jedné káry. A kostýmy bereme z řad vlastního oblečení,“ prozradila herečka, jejíž manžel, Petr Vejvančický, velitel jednotky poběžovických hasičů, také po nějaký čas v divadelním spolku působil.