Nejprve se rozdělovaly sošky v kategorii hereček ve vedlejší roli. První nominaci na Oscara neproměnila herečka Kirsten Dunstová, šťastnější byla její kolegyně Ariana DeBose, která si sošku odnesla za roli v muzikálu West Side Story: „Barevná žena našla sílu skrze umění, a to zde oslavujeme,“ prohlásila herečka.

Neslyšící herec a válka na Ukrajině

Emotivní zážitek všem divákům i celebritám v sále Dolby Theatre připravil Troy Kotsur, druhý nominovaný neslyšící herec v historii, který získal cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Svou řeč přednesl samozřejmě ve znakové řeči a poděkoval hlavně svému ochrnutému otci.

Oscaři se blíží. Ceremoniál trápí pokles sledovanosti, spásou má být cena diváků

Nechyběla ani připomínka války na Ukrajině. Jejím lidem a obráncům proti ruské invazi byla věnována píseň z filmu Four Good Days, která zazněla zhruba v polovině slavnostního ceremoniálu, i výzva k přispění na charitativní pomoc okupované zemi. Před vyhlášením nejlepší režie podporu Ukrajině vyjádřil také herec Kevin Costner.

Po covidu přišla facka

Řeč přišla i na pandemii covidu-19. A to ve chvíli, kdy nejlepší celovečerní dokumentární film přišel vyhlásit herec Chris Rock, který se pozastavil nad tím, že letos jsou všichni bez roušek, tedy „na ostro“. Poté se ale při svém vtipkování zmínil o ženě herce Willa Smithe, který následně přišel na pódium dát svému kolegovi facku a velmi důrazně ho upozornil, aby si jeho ženu nebral do úst. Smith se do centra pozornosti ještě vrátil, aby pronesl emotivní děkovnou řeč za Oscara pro herce v hlavní roli, při které se dojal k slzám, a za svůj exces se omluvil.

Zdroj: Youtube

Ve znamení výročí

30. výročí během ceremoniálu oslavil snímek Bílí muži neumějí skákat, jehož aktéři včetně Wesleyho Snipese a Woodyho Harrelsona, předali cenu za nejlepší kameru. A protože je to už 60 let od první bondovky Doctor No, krátká filmová koláž během předávání připomněla i tento fenomén. Patnáct let uplynulo od premiéry snímku Juno a jeho protagonisté předali sošku už několikrát nominovanému siru Kennethu Branaghovi za scénář k filmu Belfast. A nakonec se dostalo i na připomínku 50 let od uvedení legendárního Kmotra. Režisér Francis Ford Coppola, herci Robert De Niro a Al Pacino si užili potlesk ve stoje.

Poslední závod: Jeho příběh mě fascinoval, říká Adamczyk o postavě Ratha

O hudební doprovod 94. ročníků předávání Oscarů se postarala například Billie Eilish s písní k filmu No Time To Die, novému příběhu agenta Jamese Bonda, za níž spolu se svým bratrem Finneasem O'Connellem získala sošku Oscara, nebo písně z oceněného animáku Encanto.

Moderátorka Wanda Sykesová filmovým fanouškům také připomněla, že v Hollywoodu bylo otevřeno muzeum filmu, jehož vybudování stálo 482 milionů dolarů.

Přehled oceněných:



• Nejlepší film: V rytmu srdce

• Nejlepší režie: Jane Campionová, Síla psa

• Herec v hlavní roli: Will Smith, Král Richard

• Herečka v hlavní roli: Jessica Chastainová, Očima Tammy Faye

• Herečka ve vedlejší roli: Ariana DeBose, muzikál West Side Story

• Herec ve vedlejší roli: Troy Kotsur, V rytmu srdce

• Nejlepší hudba: Hans Zimmer, Duna

• Nejlepší střih: Joe Walker, Duna

• Nejlepší kamera: Greig Fraser, Duna

• Nejlepší zvuk: Duna

• Vizuální efekty: Duna

• Nejlepší výprava: Duna

• Nejlepší píseň: Billie Eilish a Finneas O'Connell, No Time To Die

• Nejlepší původní scénář: Kenneth Branagh, Belfast

• Nejlepší adaptovaný scénář: Sian Hederpvá, V rytmu srdce

• Nejlepší animovaný film: Encanto

• Nejlepší mezinárodní film: Drive my car

• Nejlepší kostýmy: Cruella

• Nejlepší masky: Očima Tammy Faye

• Nejlepší film podle diváků: Armáda mrtvých

• Nejlepší celovečerní dokumentární film: Summer of Soul