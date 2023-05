Umění malby, šperku a hedvábí jsou tři svébytné a odlišné výtvarné disciplíny. Olga Kuchtová ovládá všechny tyto obory a své práce nyní představí v Domě dějin Holýšovska. Vernisáž výstavy nazvané „Od hedvábí po plech“ se koná v sobotu 29. dubna od 17 hodin.

Výtvarnice Olga Kuchtová se představí v Holýšově. | Foto: se svolením Olgy Kuchtové

„Autorka skutečně využívá pro svoje díla oba v názvu uvedené a velice kontrastní materiály. Plech používá zejména při tvorbě smaltovaných obrazů a šperků a zároveň dokáže pracovat i s tak jemným materiálem, jakým je hedvábí,“ upřesnili kurátoři výstavy z Domu dějin Holýšovska.

„Vytvářím smaltované obrazy, olejomalby, kresby, akvarely, maluji na hedvábí, vedu výtvarné kurzy pro začátečníky i pokročilé, připravuji na talentové zkoušky, navrhuji grafickou úpravu knih, kalendářů a dalších tiskovin,“ vypočítává své aktivity výtvarnice. A vysvětluje, proč ji zaujalo vytvářet právě smaltované obrazy: „Tato technika má mnoho ´tváří´ a nabízí spoustu rozdílných postupů, jak dosáhnout vytouženého cíle. Proto je pro mne velice lákavá.“

Olga Kuchtová pochází z Kraslic na Sokolovsku, žila v Plzni, v současnosti je doma ve středních Čechách. Ráda vyjíždí na Šumavu a okouzlila ji Klenová na Klatovsku či Úboč na Domažlicku. Vystudovala karlovarskou střední uměleckoprůmyslovou školu a mezi jejími učiteli je řada významných jmen. V Karlových Varech to byli Karolína Šimčíková, Pavel Knapek, Miloš Hana, v Plzni malíř Václav Malina, absolvovala i kurzy u Františka Hodonského a Antonína Střížka. Úplně poprvé vystavovala v Klatovech, další výstavy měla například v Plzni či v Kounickém paláci v Praze.

Holýšovskou vernisáž hudbou obohatí kytarista Hynek Kočí. Výstava bude otevřena vždy od úterý do pátku od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, o víkendech po telefonické domluvě na čísle 727 838 248. Skončí 16. června. (pd)