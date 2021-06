Jde o olejomalby na plátně, na nichž jsou zobrazena zvířata. Právě ona patří mezi typické motivy, které autor často a rád ztvárňuje. „Zvířatům dává lidské vlastnosti. Jeho práce je satiricky laděná. Adam Jílek patří k talentovaným a už zavedeným tuzemským umělcům,“ zhodnotila vedoucí domažlické galerie Slávka Štrbová. Doplnila, že Jílek vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a také se učil u předního českého restaurátora malířských děl Karla Strettiho. „Mimo jiné spolupracoval s významnou módní návrhářkou Beatou Rajskou. Vznikla kolekce šatů, na nichž se objevily motivy z jeho obrazů,“ nastínila.

Na výstavě Nový začátek, jež v chodské metropoli začala včera, návštěvníci uvidí pětadvacet Jílkových děl. Galerie má otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do 5. září.