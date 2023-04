Vyznavači amerického punku se mají na co těšit. V Horšovském Týně vznikla nová kapela. Na pódium se vrhá AMERICAN PUNK HITS.

V jejich podání si fanoušci budou moci zapařit při hitech světových kapel, jako je Green Day, Blink 182 či The Offspring, nebo i hitech z kultovních komedií Prci, prci, prcičky. Za vznikem kapely stojí frontman Septic People Alexandr Lexa Fedorov, jeden z dřívějších hráčů a zakladatelů skupiny Kabát revival West, který Deníku poskytl rozhovor.

Cože jste od kabátovského rocku přešel k jinému stylu hudby?

Na můj vkus je tady prostě už překabátováno. Myšlenka, proč se do toho pustit, byla jednoduchá, na těchto kapelách, co budeme nyní hrát, jsem také vyrůstal. Tohle na dnešní hudební scéně chybí, nikdo to nedělá, přitom to každý zná. Takže jsme se s kamarády dohodli, že se vydáme tímto směrem, a založili jsme kapelu American Punk Hits.

Koncertování s Kabát revival West se vám tedy už zajídalo?

Takhle bych to nenazval. S klukama z kapely jsme stále přátelé, občas s nimi spolupracuji na různých projektech nebo si k jejich kapelníkovi Alanovi Reisichovi chodím pro rady. Jenomže koncertování s nimi už pro mě bylo únavné. Hraje se čtyřhodinový koncert, další den druhý. A já měl v tu dobu, kdy jsem od skupiny odcházel, malé děti a chtěl jsem se jim věnovat. A navíc jsem do toho hrál a hraju dál i s vlastní kapelou Septic People, kterou jsem v roce 2010 zakládal. Je to takové komornější, koncertujeme pravidelně, ale méně. Dovolím si zmínit, že jsem autorem téměř 150 písniček, většinu z nich hrají právě i Septici. Nicméně známé fesťáky, jako je Pekelný ostrov, Tarock v Tachově nebo třeba Chodrockfest, samozřejmě nevynecháváme.

Co tedy prozradíte o American Punk Hits?

V současné době vysloveně dopilováváme playlist. Chceme přinést vyznavačům této muziky prostě show, kdy skladby budou na sebe navazovat, všechno bude mít svůj děj. Máme konkrétní seznam písniček, které půjdou po sobě. Jsou to skladby právě i z kultovních komedií. Prostě takový školní americký pop punkrock, ale není to žádná sranda, jen tak hrát a zpívat, to mi věřte.

V jakém hrajete složení?

Zpěv a kytara jsem já. Vašek Fíla Lochman jede basu a vokály. Za bicí zasedá Románes (Roman Novotný) a druhá kytara je Vicky (Vojta Jakl).

Kdy se na vás mohou fanoušci těšit?

V tuto chvíli nás čeká neveřejná generální zkouška pro přátele. No a rozeslali jsme nahrávky a oslovili pořadatele různých akcí. A už se sešla první pozvání. Mohu odtajnit, že budeme hrát 3. června na Rozvadovských slavnostech a 9. září na Loretánských slavnostech v Boru. V plánu máme zároveň nasbírat ze živých koncertů videa a ta pak používat coby propagační materiál.

Kromě muziky jste také vstoupil do komunální politiky. Jak to jde s punkem dohromady?

Já mám takové dvě tváře. Pracuji coby projektový manažer, pomáhám městům a obcím s vyřizováním dotací na různé investiční akce. Je to psychicky poměrně náročné, a tak prostě potom vypouštím páru na koncertech (smích). A jestli se ptáte, zdali pohoršuji svoje voliče, tak musím říct, že v tomto směru jsem se se žádnou zápornou reakcí zatím nesetkal. V politice se snažím mít lidský přístup, tady jde přeci především o lidi a komunální politika by neměla být o stranách a ani o předsudcích, že kdo hraje punk, je špatný člověk.

Co na to všechno vaše rodina?

Mám štěstí na úžasnou partnerku, která je mi vždy po boku. Máme dvě děti, které také inklinují k muzice jako já a ode mne se doma učí hrát na kytaru. Do muziky je nenutím, nechávám vše na jejich rozhodnutí.