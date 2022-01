„Věříme, že letos už se to povede. Zvýší se proočkovanost, s pěkným počasím se vše snad uklidní a léto bude bez restrikcí. Myslím, že je to potřeba nejen pro nás pořadatele, ale i pro muzikanty, lidi, co na festivalech pracují a samozřejmě i fanoušky. Drží lístky dva roky někde na lednici, klobouk dolů,“ říká Jiří Daron z Pragokoncertu, který pořádá červnový Metalfest v Plzni.