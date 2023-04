Pro rodinu tříleté Aničky Babkové z Chodova se o Velikonocích koná další charitativní akce, tentokrát půjde o koncert.

Anička Babková při cvičení. Foto: se svolením rodiny | Foto: Deník/Daniela Loudová

Po bazárku, který měl velký úspěch, mohou lidé pomoci v rámci charitativního koncertu, který se uskuteční 8. dubna od 20 hodin v kulturním domě v Chodově, kde zahraje Olympic revival a součástí programu bude i světelná show Fireflies a bohatá tombola. „Před časem nás oslovil manažer kapely Václav Pejsar s úžasnou nabídkou, že pro naši Aničku uspořádají benefiční koncert. Jsme opravdu moc vděčni všem, kteří se takhle krásně snaží pomáhat malé holčičce k tomu, aby mohla i nadále cvičit pod dohledem odborníků, dělat pokroky a tím i obrovskou radost svým nejbližším,“ uvedla za rodinu usměvavé holčičky babička Jana Schweinerová.

Anička nemá život lehký už od samého počátku. Narodila se 10. prosince 2019 a první noc byla kritická, měla krvácení do mozku do obou komor, které způsobilo extrémní poškození mozku, následně hydrocefalus. Také měla novorozenecké krvácení do nadledvin, sekundární epilepsii a necelých pět měsíců byla krmená přes sondu. Má diagnostikovaný horizontální nystagmus a další diagnostika ji ještě čeká. Pomáhají jí rehabilitace a různá cvičení, jež jsou ale pro rodinu nákladné, proto vítají každou finanční pomoc.

Lidé na bazárku přispěli Aničce na další cvičení téměř sedmdesát tisíc

Pokud byste chtěli usměvavou holčičku podpořit, můžete rovněž zaslat libovolnou částku na její transparentní účet: 111 00 33/5500, variabilní symbol 2220088.