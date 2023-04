Návštěvníci hradu Kašperk se mají během letošní sezony opět na co těšit. Chybět nebudou divadla, prohlídky, koncerty, ale také unikátní výstava.

Korunovační klenoty. | Foto: se svolením hradu Kašperk

První akce se uskuteční již 30. dubna od 19 hodin, kdy na nádvoří vystoupí Jakub Doubrava se svým kolegou s originální reprodukcí Máchova Máje s hudebním doprovodem. Součástí budou i originální zvuky, ruchy a půjde o nevšední reprodukci v předvečer Prvního máje.

Na Kašperku nebude samozřejmě chybět divadlo se spolkem Kašpar. Diváci se v jejich podání mohou těšit 4.– 6. května na představení Iluze, 11.–13. května Slovácko sa nesúdí a 18.–20. května Kytice. Vždy od 19 hodin v nově připraveném divadelním sále v podsklepení hradu.

Korunovační klenoty

Počátkem května také odstartuje na hradě unikátní výstava České korunovační klenoty na dosah. „Jde o nejúspěšnější výstavu, která zavítá tentokrát na hrad Kašperk. Bude v západní věži a lidé uvidí mistrovské repliky korunovačních klenotů, které budou doprovázeny příběhy dvaadvaceti korunovaných panovníků. Výstavou provede průvodce a celá věž poslouží jako unikátní výstavní prostor, k vidění budou dokonce i staré císařské klenoty, které jsou běžně uložené ve Vídni. Půjde tak skutečně o unikátní podívanou, kterou je možné navštívit 3. května – 30. června,“ nalákal kastelán hradu Václav Kůs.

Autorem znamenitých replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské a lombardské koruny. O výrobu kopie královského žezla se postarali manželé Blanka a Matúš Cepkovi z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, o výrobu kopie svatováclavského meče pak mečíř Patrik Bárta.

Nádvoří hradu ožije 20. a 21. května, kdy návštěvníci uvidí mnoho středověkých aktivit od spolku Gabreta.

Na konci května, konkrétně 27., se bude hrad otřásat v základech, jelikož se tam rozezní metalový koncert, který už je ale beznadějně vyprodaný. Vystoupí kapely XIII. Století, Panychida, Atlantean Kodex a Bohemyst.

Dále se lidé mohou těšit 10. června na sušické ochotníky s jejich divadlem, 17. a 18. června na Dny šumavského trojhradí, které budou ve znamení šermu, chybět nebudou akrobaté, šermíři či sokolník.

Novinkou bude 25. června akce Kašperky hradu, hrad Kašperkám. „Jde o zcela novou akci, která bude určena především našim starším spoluobčanům. Na nádvoří vystoupí dechovkové kapely, takže si užijí příjemné odpoledne. Zajistíme i kyvadlovou dopravu, která je sem bude vozit a odvážet,“ sdělil Kůs.

Již nedílnou součástí sezony na Kašperku jsou noční oživené prohlídky, které se uskuteční 13.–15. července a 24.–26. srpna. Tentokrát zavedou do druhé poloviny 20. století. „Půjde o velký úkrok stranou, protože v minulosti jsme měli 14., 15. a 16. století a tentokrát se podíváme do novodobých oprav hradu a jak se tady střídali dobrodruzi, kasteláni, kdy to tady ještě nefungovalo tak jako dnes,“ uvedl kastelán.

Návštěvníci se mohou rovněž těšit na tradiční velká divadla. Půjde o čtyři tituly, z toho dvě premiéry, celkem dvanáct představení. Jako první bude Mrzák inishmaanský (25.–27. 7.), následně Romeo a Julie (28.–30. 7.), Život je sen (8.–10. 8.) a Macbeth (11.–13. 8.), kdy půjde již o derniéru.

Vstupenky na všechna představení a akce jsou v prodeji na webu www.kasperk.cz.